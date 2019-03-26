Депутат парламента Иса Омуркулов и другие политики угостили российского рэпера Тимати запеченным ягненком. Это произошло 25 марта, когда рэпер прилетел в Бишкек, чтобы открыть филиал ресторана Black Star Burger.
Иса Омуркулов также присутствовал на открытии ресторана и получил бесплатный бургер от рэпера.
На концерт Тимати в честь открытия пришли тысячи кыргызстанцев — рэпер раздал бесплатные бургеры, а затем исполнил несколько трэков.
Техническое открытие ресторана Black Star Burger прошло в Бишкеке 7 марта. Тогда перед собравшимися выступил верховный муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев. В ДУМКе объяснили, что на открытие бургерной муфтия пригласили организаторы.