Иса Омуркулов также присутствовал на открытии ресторана и получил бесплатный бургер от рэпера.

На концерт Тимати в честь открытия пришли тысячи кыргызстанцев — рэпер раздал бесплатные бургеры, а затем исполнил несколько трэков.

Техническое открытие ресторана Black Star Burger прошло в Бишкеке 7 марта. Тогда перед собравшимися выступил верховный муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев. В ДУМКе объяснили, что на открытие бургерной муфтия пригласили организаторы.