Контекст: Спикер парламента Дастан Джумабеков обвинил Алмазбека Атамбаева в «коррупции и преследовании оппонентов» во времена его президентства. Джумабеков заявил, что из-за Атамбаева народ «погряз в долгах», а его приближенные «обогатились и пытались узурпировать власть». Эти слова спикера были ответом на обвинения со стороны самого Атамбаева, который заявил, что парламент зависит от брата президента, депутата Асылбека Жээнбекова.

Что случилось: На обвинения со стороны Джумабекова отреагировал ближайший соратник Атамбаева, его бывший советник и член политсовета СДПК, Фарид Ниязов. Вот что он сказал — пересказываем в одном абзаце:

Слова Джумабекова — «популистская ложь», в глубине души он гордится, что работал вместе с Атамбаевым. Да, при Атамбаеве было получено много кредитов, но при этом также были получены миллиарды долларов грантов и другой помощи. Атамбаев оставил в наследство сотни километров дорог, сотни школ, десятки предприятий, новый ипподром и исторический музей. Кто из бывших президентов Кыргызстана делал такое? Никто. Атамбаев всегда боролся с коррупцией, и не превращал это в борьбу с политическими оппонентами. Да, он признает, что порой доверял не тем людям, но если докажут вину людей из его окружения, он готов осудить их публично. Только это не касается Сапара Исакова или Кубанычбека Кулматова. Дела против них — это политический заказ. В свое время народ Кыргызстана оправдает имя Атамбаева и признает одним из лидеров наряду с Исхаком Раззаковым и Турдакуном Усубалиевым. И произойдет это независимо от того, чего хотят представители сегодняшней политической элиты.