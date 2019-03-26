Визит Путина: Кыргызстан и Россия обсудят изменение работы российской военной базы

Неформальная встреча президентов в Сочи, февраль 2019 года. Фото: Султан Досалиев / Пресс-служба президента Кыргызстана

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и глава России Владимир Путин 28 марта обсудят изменения в соглашение о военной авиабазе ОДКБ в кыргызском Канте, которая управляется Россией. Об этом сообщил завотделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков на пресс-конференции 26 марта.

«У нас готовится протокол о внесении изменений в соглашение между двумя странами о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Кыргызстана. Переговоры на стадии завершения. Детали пока раскрывать не могу, они будут известны, когда стороны придут к соглашению по готовому документу, который планируется подписать в рамках визита Путина», — заявил он.

Сыдыков не уточнил, что конкретно будет изменено, будет ли база расширена или изменит направление деятельности. Однако он добавил, что на переговорах не будут обсуждать возможное открытие второй военной базы ОДКБ под управлением России в Кыргызстане.

Путин приедет в Кыргызстан с визитом 28 марта, во время которого планируется подписать 30 соглашений. Главы двух стран обсудят экономическое и военно-техническое сотрудничество, вопросы энергетики и инфраструктурного строительства. В том числе речь идет и о возможном участии России в строительстве железной дороги Узбекистан — Китай — Кыргызстан.

Отдельное внимание будет уделено соглашениям по поставке овощей, фруктов и мясо-молочной продукции из Кыргызстана в Россию.

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