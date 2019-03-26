Экс-вице-премьер Дуйшенбек Зилалиев через СМИ обратился к бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и действующему главе государства Сооронбаю Жээнбекову — он призвал политиков к примирению. По его словам, от противостояния выигрывает только «третья сторона», из его слов непонятно, о какой стороне идет речь.

Он также попросил Жээнбекова освободить из СИЗО бывшего вице-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева, экс-директора «Электрических станций» Салайдина Авазова и Темирлана Биримкулова, который был директором проекта по модернизации ТЭЦ. Все они проходят обвиняемыми по делу о коррупции при модернизации теплоэлектроцентрали.

«Вам самому сейчас 60 лет. Сооронбай Шарипович, почувствуйте их состояние. Вы должны понимать, о чем я. У них проблемы со здоровьем. Они содержатся уже почти год и достаточно пережили», — считает Зилалиев.

Самого бывшего вице-премьера спецслужбы обвиняют в незаконном обогащении. У него нашли незадекларированный 1 миллион долларов, квартиры, офисные помещения и драгоценности. По официальным данным, доходы Зилалиева и его жены с 2011 по 2017 годы составили всего 3 млн сомов.