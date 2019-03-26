Гульмиза Сейталиева переехала в частный сектор из центра Бишкека в 2015 году. Они с мужем давно мечтали об этом — помимо плюсов частного жилья, их привлекал чистый воздух. В Бишкеке, по ее словам, вся семья страдала от аллергии.

Но все оказалось наоборот: в их районе воздух сильно загрязнен, потому что соседи топят дома углем, резиной и мусором.

«После переезда пришел первый счет за отопление на 23,5 тысячи сомов. У нас был шок, ведь в городе мы платили максимум две тысячи. В следующий месяц — 8 тысяч при «страшной» экономии: дома все ходили в шубах и куртках. Экономили электроэнергию как могли, но дома все равно было холодно», — рассказывает она.

Тогда Гульмиза задумалась, как сохранить тепло в доме, не тратить много денег на отопление и не наносить вреда окружающей среде.

Жители частного сектора в 110 квартале топят дома углем, резиной и мусором / Фото: Сейталиева Гульмиза

«Первым делом решили утеплить пол, холод сильно бил по ногам. Изучили рынок строительных материалов, решили не экономить на здоровье и купили каменную вату, хотя многие советовали нам взять пеноплекс. Но самым правильным решением оказалось утепление крыши. Как только утеплили крышу, дома стало тепло», — вспоминает Гульмиза.

Ее семья по-прежнему пользуется газом и углем для отопления, но благодаря высокой энергоэффективности дома, она снизили потребление угля почти в два раза.

Сжигание твердого топлива — один из основных источников загрязнения воздуха в Бишкеке, согласно отчету центра изучения окружающей среды и развития (ЦОР) при АУЦА.

По словам директора центра Рахата Сабырбекова, переход на альтернативные виды топлива, такие как электричество и газ, позволит сократить вредные выбросы на 30-60%. Но в некоторых районах есть проблемы с низким напряжением в сети или вовсе отсутствует газ.

Поэтому актуален и вопрос энергоэффективности домов: если тепло будет дольше сохраняться в помещении, потребление угля резко снизится. Для этого нужно комплексное утепление жилья: наружное утепление потолков и полов в доме, а при необходимости замена системы отопления.

«Выбор в пользу пластикового окна тоже может быть чреват теплопотерями, если материал некачественный. Зачастую, деревянные окна оказываются лучше новых пластиковых. Многие граждане не обращают внимание на утепление потолков. На самом деле большая часть тепловой энергии уходит через потолок наружу», — рассказывает Дмитрий Ветошкин, исполнительный директор фонда «Инициатива по сохранению природного наследия «Арча».

Рахат Сабырбеков предлагает использовать опыт Великобритании, где граждан обязали утеплять дома. По его мнению, для этого нужно ввести определенные стандарты и сертификацию на строительные материалы, энергоэффективные печи и систему отопления.

Без утепления домов, потери тепла через стены составляют 35%, через окна и двери — 25%, крышу — 25%, а фундамент и пол – 15% — рассказывает руководитель «Юнисон Групп» и национальный менеджер программы финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане (KyrSEFF) Нурзат Абдырасулова.

Утепление дома пеноплексом

Утепление жилья можно проводить поэтапно: в один год – окна и стены, в другой – крышу, а в третий – пол. Такой дом дольше прослужит, так как строительные материалы не подвергается температурным перепадам и не изнашиваются.

«Казалось бы, мелочь – утеплить дом, но это дает эффект: первое в виде экономии энергии, что хорошо для энергосистемы, так как новых мощностей мы не строим, а спрос на электричество растет из года в год; второе – население учится разумному управлению деньгами и теплом; и третье – минимизация вреда экологии», — отмечает Нурзат Абдырасулова.

Сегодня центр Бишкека окружен 54 новостройками, которые имеют печное отопление. С наступлением холодов люди топят дома по мере своих возможностей и, зачастую, это мусор, резина и прочие отходы.