Воздух в Бишкеке загрязнен и опасен для здоровья, а концентрация вредных веществ превышает все нормы. Это происходит из-за большого количества автомобилей и отопления углем в частных домах.
Из-за смога жителям столицы грозят заболевания и патологии: аллергия, проблемы с сердцем и даже рак.
Kloop.kg и MoveGreen разбираются, что бишкекчане могут сделать самостоятельно, чтобы улучшить качество воздуха в городе.
Материал подготовлен в партнерстве с молодежным экологическим движением MoveGreen, которое занимается гражданским мониторингом качества воздуха в Бишкеке.
Если вы живете в частном доме
Гульмиза Сейталиева переехала в частный сектор из центра Бишкека в 2015 году. Они с мужем давно мечтали об этом — помимо плюсов частного жилья, их привлекал чистый воздух. В Бишкеке, по ее словам, вся семья страдала от аллергии.
Но все оказалось наоборот: в их районе воздух сильно загрязнен, потому что соседи топят дома углем, резиной и мусором.
«После переезда пришел первый счет за отопление на 23,5 тысячи сомов. У нас был шок, ведь в городе мы платили максимум две тысячи. В следующий месяц — 8 тысяч при «страшной» экономии: дома все ходили в шубах и куртках. Экономили электроэнергию как могли, но дома все равно было холодно», — рассказывает она.
Тогда Гульмиза задумалась, как сохранить тепло в доме, не тратить много денег на отопление и не наносить вреда окружающей среде.
«Первым делом решили утеплить пол, холод сильно бил по ногам. Изучили рынок строительных материалов, решили не экономить на здоровье и купили каменную вату, хотя многие советовали нам взять пеноплекс. Но самым правильным решением оказалось утепление крыши. Как только утеплили крышу, дома стало тепло», — вспоминает Гульмиза.
Ее семья по-прежнему пользуется газом и углем для отопления, но благодаря высокой энергоэффективности дома, она снизили потребление угля почти в два раза.
Сжигание твердого топлива — один из основных источников загрязнения воздуха в Бишкеке, согласно отчету центра изучения окружающей среды и развития (ЦОР) при АУЦА.
По словам директора центра Рахата Сабырбекова, переход на альтернативные виды топлива, такие как электричество и газ, позволит сократить вредные выбросы на 30-60%. Но в некоторых районах есть проблемы с низким напряжением в сети или вовсе отсутствует газ.
Поэтому актуален и вопрос энергоэффективности домов: если тепло будет дольше сохраняться в помещении, потребление угля резко снизится. Для этого нужно комплексное утепление жилья: наружное утепление потолков и полов в доме, а при необходимости замена системы отопления.
«Выбор в пользу пластикового окна тоже может быть чреват теплопотерями, если материал некачественный. Зачастую, деревянные окна оказываются лучше новых пластиковых. Многие граждане не обращают внимание на утепление потолков. На самом деле большая часть тепловой энергии уходит через потолок наружу», — рассказывает Дмитрий Ветошкин, исполнительный директор фонда «Инициатива по сохранению природного наследия «Арча».
Рахат Сабырбеков предлагает использовать опыт Великобритании, где граждан обязали утеплять дома. По его мнению, для этого нужно ввести определенные стандарты и сертификацию на строительные материалы, энергоэффективные печи и систему отопления.
Без утепления домов, потери тепла через стены составляют 35%, через окна и двери — 25%, крышу — 25%, а фундамент и пол – 15% — рассказывает руководитель «Юнисон Групп» и национальный менеджер программы финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане (KyrSEFF) Нурзат Абдырасулова.
Утепление жилья можно проводить поэтапно: в один год – окна и стены, в другой – крышу, а в третий – пол. Такой дом дольше прослужит, так как строительные материалы не подвергается температурным перепадам и не изнашиваются.
«Казалось бы, мелочь – утеплить дом, но это дает эффект: первое в виде экономии энергии, что хорошо для энергосистемы, так как новых мощностей мы не строим, а спрос на электричество растет из года в год; второе – население учится разумному управлению деньгами и теплом; и третье – минимизация вреда экологии», — отмечает Нурзат Абдырасулова.
Сегодня центр Бишкека окружен 54 новостройками, которые имеют печное отопление. С наступлением холодов люди топят дома по мере своих возможностей и, зачастую, это мусор, резина и прочие отходы.
Если вы за рулем автомобиля
Автомобильные выбросы — еще одна причина загазованности воздуха в Бишкеке. Если частный сектор загрязняет воздух только в холодное время года, то выбросы автомобилей делают это постоянно.
По данным ГРС, с 2013 по 2018 годы количество автомобилей, зарегистрированных в столице, выросло больше, чем в полтора раза: с 240 тысяч до 420 тысяч.
При этом, 67% водителей согласны отказаться от личного автомобиля, если общественный транспорт будет удобным и безопасным — такие данные показал опрос бишкекчан,проведенный преподавателями КГТУ им. Раззакова.
Кроме того, в 40% случаев водители не проезжают за день более 8 километров. Для таких расстояний необязательно иметь личный автомобиль, считает инженер-эколог экологического движения MoveGreen Бактыгуль Стакеева.
«Сегодня для большинства горожан автомобиль служит средством передвижения от точки А до точки Б, и обратно. При желании и осознании критичности ситуации с воздухом в Бишкеке, каждый может внести свою лепту и не использовать автомобиль без надобности», — говорит она.
Бактыгуль решила начать с себя: каждое утро она отвозит детей на машине в сад. После этого автомобиль остается на парковке, а на работу и по личным делам она отправляется на общественном транспорте.
Мария Колесникова, руководитель MoveGreen, советует тем, кто не готов отказаться от личного автомобиля, проводить диагностику состояния транспорта, проходить техосмотр и использовать качественное топливо категорий К4 и К5, которое доступно в Бишкеке. Кроме этого, специалисты рекомендуют установить фильтр или, так называемый, катализатор в машине.
Что такое катализатор и зачем он нужен?
Катализатор – это устройство, которое располагается в выхлопной системе автомобиля. С помощью химических реакций в устройстве, вредные вещества превращаются в менее пагубные, с минимальными выбросами.
Каршеринг может стать еще одной мерой: вместо покупки своего автомобиля вы арендуете его у сторонней компании или другого человека. Но сделать каршеринг популярной услугой в Бишкеке пока нереально из-за вопросов безопасности, считает Мария Колесникова.
Вместо этого, она предлагает подвозить попутчиков. Например, женщины за рулем могут подвозить только женщин с детьми или пожилых — для них это будет безопасней, считает она.
«Если у человека есть своя машина, и он едет в ней один, это очень неэкологично. Сегодня до 500 тысяч машин на дорогах [Бишкека], образуются пробки, а из-за них — наибольшее скопление загрязняющих выхлопных газов. Если есть возможность, лучше поменьше использовать личный автомобиль», — говорит Колесникова.
Переход на общественный транспорт тоже благоприятно скажется на экологической ситуации. Троллейбусы и автобусы вмещают в себя гораздо больше людей по сравнению с автомобилем.
Если вы хотите посадить дерево в Бишкеке
Каждый бишкекчанин может посадить дерево. Для очистки воздуха рекомендуют сажать тополь, карагач, липу, клен, платан, дуб и каштан, а из кустарников – сирень, бузину, можжевельник.
Распространенные ошибки — неправильное время посадки и неверный выбор саженцев.
Главный агроном муниципального предприятия «Бишкекзеленхоз» Диля Байбориева рассказала, что нужно учитывать, чтобы не допустить ошибок при посадке.
1. Выбор саженцев
Оптимальный возраст саженцев для посадки: 1–2 года. Корешки саженца должны быть на вид здоровыми и гладкими, без наростов. Нужно выбирать саженцы не менее 2 метров, иначе их легко сломать. Внимательнее всего следует осматривать корневую систему. Лучше выбирать деревья с закрытой корневой системой, то есть с почвой внутри мешка или контейнера. При открытой корневой системе важно обратить внимание на упругость корней: они не должны быть сухими.
2. Выбор посадочных мест
При выборе посадочных мест важно учитывать особенности почвы, ровность ее поверхности, солнечный или затененный участок, а также учесть расположение рядом зданий и автомобильных трасс. Часто допускаемая ошибка — слишком тесная посадка. Важно учесть, каких размеров достигнет дерево или кустарник по мере роста.
3. Подготовка посадочной ямы
Размер посадочных ям для стандартных деревьев: диаметр не менее 1 м, глубина – 0,6 м ряда. Ширину посадочной ямы нужно делать как можно больше, в разумных пределах.
4. Посадка
Перед посадкой саженцы необходимо тщательно осмотреть, обрезать поврежденные корни. На дно посадочной ямы нужно насыпать 15-20 см земли, поставить растение по центру, аккуратно расправляя корни. Засыпая яму, важно не оставлять воздух, иначе это приведет к гниению корней. После этого насыпанный сверху грунт нужно утрамбовать ногами и сделать поливочную лунку.
Деревья не только вырабатывают кислород, но и очищают воздух от пыли. Работает это следующим образом: пыль, которая содержится в загрязненном воздухе, оседает на поверхности листьев. Лучше всего задерживают пыль шершавые листья и те, поверхность которых покрыта ворсинками. Во время дождя пыль смывается с деревьев и попадает в почву.
Посадка деревьев обычно происходит в два сезона — весной и осенью. Весной в период между потеплением и распусканием почек, в Кыргызстане это март и апрель. Осенью – с сентября до конца октября (или начала ноября в зависимости от погодных условий).
Любой из этих способов поможет изменить ситуацию с качеством воздуха в лучшую сторону. А если вы хотите внести свой вклад в решение экологических проблем в Бишкеке, подавайте на Эко Хакатон 2019.
Редактор: Азиза Раимбердиева