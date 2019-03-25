Собравшиеся перед торговым центром «Азия Молл». Фото: Эржан Бейшеналиев / Kloop.kg

Рэп-исполнитель и совладелец сети ресторанов Black Star Burger Тимати приехал в Бишкек 25 марта на официальное открытие филиала. В своем анонсе он пообещал «накормить весь город бургерами бесплатно».

@timatiofficial БИШКЕК‼️сегодня в 18:00 на площади перед ТЦ «Азия Молл» состоится, официальное открытие @blackstarburger !!! По традиции кормлю весь город БЕСПЛАТНО)) Салам Алейкум и до встречи !!!

Publicerat av Black Star Burger Bishkek Söndag 24 mars 2019

Уже за несколько часов до официального открытия возле торгового центра «Азия Молл» собралось очень много людей. За правопорядком следят милиционеры.

Тимати вышел к собравшимся примерно в 19:00. Он приготовил бургеры, раздал их стоящим в первых рядах, а после исполнил перед публикой несколько песен.

Издание «АКИпресс» со ссылкой на милицию сообщило, что несколько человек были задержаны. «Когда начали раздавать бургеры, люди начали перепрыгивать через ограждения, нарушать порядок».

 

Первое открытие ресторана Black Star Burger прошло в Бишкеке 7 марта. Тогда перед собравшимися выступил верховный муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев. В ДУМКе объяснили, что на открытие бургерной муфтия пригласили организаторы.

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