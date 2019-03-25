Уже за несколько часов до официального открытия возле торгового центра «Азия Молл» собралось очень много людей. За правопорядком следят милиционеры.

Тимати вышел к собравшимся примерно в 19:00. Он приготовил бургеры, раздал их стоящим в первых рядах, а после исполнил перед публикой несколько песен.

Издание «АКИпресс» со ссылкой на милицию сообщило, что несколько человек были задержаны. «Когда начали раздавать бургеры, люди начали перепрыгивать через ограждения, нарушать порядок».

