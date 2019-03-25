Рэп-исполнитель и совладелец сети ресторанов Black Star Burger Тимати приехал в Бишкек 25 марта на официальное открытие филиала. В своем анонсе он пообещал «накормить весь город бургерами бесплатно».
Уже за несколько часов до официального открытия возле торгового центра «Азия Молл» собралось очень много людей. За правопорядком следят милиционеры.
Тимати вышел к собравшимся примерно в 19:00. Он приготовил бургеры, раздал их стоящим в первых рядах, а после исполнил перед публикой несколько песен.
Издание «АКИпресс» со ссылкой на милицию сообщило, что несколько человек были задержаны. «Когда начали раздавать бургеры, люди начали перепрыгивать через ограждения, нарушать порядок».
Первое открытие ресторана Black Star Burger прошло в Бишкеке 7 марта. Тогда перед собравшимися выступил верховный муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев. В ДУМКе объяснили, что на открытие бургерной муфтия пригласили организаторы.