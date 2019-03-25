Милиционеры предотвратили ала-качуу — девушку везли из Бишкека в Талас для принудительного замужества

Иллюстративное фото. Темир Сыдыкбеков / RFE/RL

Сотрудники патрульной милиции Чуйской области спасли девушку от ала-качуу — ее везли из Бишкека в Талас для принудительного вступления в брак. В задержании похитителей участвовал инспектор, которого обвинили в халатности по делу о похищении и убийстве Бурулай Турдалы кызы.

Девушку спасли 23 марта. Патрульные милиционеры на трассе Бишкек — Ош остановили автомобиль «Хонда Стэпвагон» для проверки документов.

В автомобиле находились четверо парней и девушка. Когда милиционер подошел к машине поближе, девушка закричала — оказалось, что ее похитили для насильственного замужества и везли из Бишкека в Талас.

Девушку вызволил инспектор Замир Айткожоев. Его обвиняют в халатности по громкому делу о похищении и убийстве Бурулай Турдалы кызы, которую убили в отделении милиции после похищения в мае 2018 года. По его словам, он остановил «Хонду», потому что на нее была ориентировка.

«Водитель некоторое время искал документы, и я решил подойти к автомобилю поближе. В это время услышал, как девушка просит помощи. Она крикнула, что ее похитили. Я сразу же попытался вызволить ее из салона авто. Но четверо мужчин были агрессивно настроены и не отдавали девушку […] Мне удалось вызволить ее и посадить в патрульный автомобиль», — сказал он.

Айткожоев сказал, что молодые люди попытались оказать ему сопротивление, поэтому он вызвал по телефону оперативную группу.

«Я отвез девушку в РОВД, передал ее следователю и написал рапорт. Парней тоже доставили в милицию, оперативная группа четко сработала», — сказал Айткожоев журналисту «Клоопа».

Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Нурлан Кайназаров сообщил «Клоопу», что милиция возбудила уголовное дело по статье «Похищение с целью вступления в брак». Четверых подозреваемых в похищении водворили в изолятор временного содержания.

Похищение и убийство Бурулай

Убийство Бурулай, которая стала жертвой ала-качуу, произошло в мае 2018 года. Тогда дорожный патруль также остановил машину с двумя похитителями и девушкой. Всех доставили в отделение Жайылского РОВД, где и произошло убийство Бурулай.

По версии следователей, девушку убил Марс Бодошев, который хотел жениться на Бурулай. Суд признал Бодошева виновным в преступлении — его приговорили к 20 годам колонии.

Из-за убийства девушки в отделении милиции наказания понесли 23 милиционера — некоторых уволили, другим объявили строгие выговора, а третьим назначали испытательные сроки. Пятеро из них предстали перед судом по обвинениям в халатности. Процесс над ними продолжается.