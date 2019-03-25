Депутат Ирина Карамушкина опубликовала фотографию, на которой запечатлены она, экс-президент Алмазбек Атамбаев, депутат Асель Кодуранова и парламентарий Мурадыл Мадеминов. Карамушкина подписала свой пост словами: «В Т-34 остались 4 человека экипажа. Мы принимаем бой».

«Это означает, что из всех депутатов остались с Атамбаевым мы втроем, которые не боятся […] Все отвернулись и молчат, прижались, притихли. Открыто никто не встает и не говорит, что происходит вакханалия [в партии]. Нас только трое, мы обозначили свою позицию, что Атамбаев — официально лидер партии», — объяснила Карамушкина в интервью «Клоопу».

Она добавила, что все конференции и съезды, которые проводят участники движения «СДПК без Атамбаева», проходят с «подачи аппарата президента и брата президента [депутата Асылбека Жээнбекова]». Такое же заявление делали и в СДПК.

«Это противозаконно так отбирать партию, нагло, цинично. Использовать логотип партии […] Я сама участвовала в такой лжеконференции [СДПК без Атамбаева], там активисты, которых когда-то выгнали, которые обиделись», — сказала она.

Раскол в СДПК

СПДК объявила о переходе в оппозицию нынешней власти 18 марта. Заявление произошло на фоне конфликта между экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Последний выдвигался на президентские выборы 2017 года от СДПК при поддержке Атамбаева.

Из-за конфликта двух бывших соратников партия социал-демократов разделилась на несколько частей: одну возглавил Атамбаев, а другая — в лице фракции в парламенте — частично поддерживает действующего президента.