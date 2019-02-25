Лидер движения «СДПК без Атамбаева» Сагынбек Абдырахманов заявил «Клоопу», что депутат парламента и брат президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова Асылбек не имеет отношения к его движению.

«Я [Асылбека и Сооронбая Жээнбековых] вижу, в Жогорку Кенеше встречаю, в доме правительства встречаю, но это не значит, что мы обсуждаем [поддержку нашего движения]», — сказал он.

Абдырахманов добавил, что если бы его движение действительно поддерживали власти, то «СПДК без Атамбаева» давным-давно провело бы съезд членов.

«Если бы они нам помогли бы, то мы давным-давно бы и губернатора, и акима, и айыл окмоту, то есть весь административный ресурс использовали бы», — сказал лидер движения.

Абдырахманов опроверг, что депутат Иса Омуркулов входит в «СДПК без Атамбаева».

«Он не наш единомышленник […] Он днем говорит, что с нами, а вечером, видимо, там», — сказал он.

Абдырахманов не уточнил журналисту «Клоопа», что именно он имел ввиду под словом «там».