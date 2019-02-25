Лидер движения «СДПК без Атамбаева» Сагынбек Абдырахманов заявил «Клоопу», что депутат парламента и брат президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова Асылбек не имеет отношения к его движению.
«Я [Асылбека и Сооронбая Жээнбековых] вижу, в Жогорку Кенеше встречаю, в доме правительства встречаю, но это не значит, что мы обсуждаем [поддержку нашего движения]», — сказал он.
Абдырахманов добавил, что если бы его движение действительно поддерживали власти, то «СПДК без Атамбаева» давным-давно провело бы съезд членов.
«Если бы они нам помогли бы, то мы давным-давно бы и губернатора, и акима, и айыл окмоту, то есть весь административный ресурс использовали бы», — сказал лидер движения.
Абдырахманов опроверг, что депутат Иса Омуркулов входит в «СДПК без Атамбаева».
«Он не наш единомышленник […] Он днем говорит, что с нами, а вечером, видимо, там», — сказал он.
Абдырахманов не уточнил журналисту «Клоопа», что именно он имел ввиду под словом «там».
• О причастности депутата парламента и брата президента Асылбека Жээнбекова к движению «СДПК без Атамбаева» заявила 22 февраля пресс-секретарь СДПК Кундуз Жолдубаева. По её словам, Жээнбеков специально создал эту организацию, чтобы расколоть партию.
• Движение «СДПК без Атамбаева» появилось летом 2018 года, одним из его организаторов выступил бывший член партии Сагынбек Абдрахманов. Участники движения провели несколько встреч по всему Кыргызстану. Они требовали не только исключения Алмазбека Атамбаева из СДПК, но и очищение партии от коррупционеров.
• СДПК исключил Ису Омуркулова из партии «за действия, противоречащие уставу и идеям партии» осенью прошлого года. Это случилось на фоне собраний движения «СДПК без Атамбаева», которое, как утверждал Абдрахманов, поддержал Омуркулов. Однако сам Омуркулов это отрицал.