Выпускники «Себата» рассказали об учебе в турецком лицее под хэштегом #metoosebat. И если одни рассказывали о том, как учебное заведение их воспитало и подарило друзей, то другие поделились личными историями об избиениях и домогательствах со стороны преподавателей.
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Социалдемократка Ирина Карамушкина сообщила, что директор турецкой школы в Бишкеке домогался до учеников. К ней с жалобой обратилась мать пострадавшего ребенка — его отчислили из учебного заведения, когда она начала разбираться. Из-за скандала директора и его заместителей отстранили от работы и назначили новую администрацию в школе.
Несмотря на то, что школа, директора которой подозревают в домогательствах, не связана с лицеями «Себат», новость стала одной из причин хэштега #metoosebat, используя который выпускники турецких лицеев рассказывали о своих годах в учебном заведении. Истории бывших учеников лицея разнились — одни рассказали о домогательствах, физическом насилии и наказаниях, другие — о «лучших годах своей жизни» и призвали не верить плохим историям о своей альма-матер.
Что за лицеи «Себат»?
«Себат» — это сеть турецких лицеев, которые уже несколько десятилетий обучают кыргызстанцев в разных регионах. Власти Турции считают, что лицеи аффилированы со сторонниками оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.
В Турции Гюлена обвиняют в попытке государственного переворота, который случился в 2016 году, поэтому его движение «Хизмет» попало под запрет. Власти страны называют часть сторонников Гюлена членами террористической организации FETO и неоднократно просили Кыргызстан закрыть лицеи «Себат».
Власти Кыргызстана отказались закрывать эти учебные заведения, — в результате сеть лицеев переименовали в «Сапат», а в состав учредителей этих школ вошло Министерство образования Кыргызстана.
«Сапат» состоит из 16 лицеев, университета «Ататюрк-Ала-Тоо» и четырех школ.
В Кыргызстане есть и турецкие лицеи, не связанные с этой сетью учебных заведений. Например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился об открытии сети школ «Маариф». Государственный фонд «Маариф» был открыт в Турции в 2016 году. Формально — для продвижения образования внутри и за пределами Турции, неформально — для борьбы против гюленовских школ, чего сам «Маариф» даже не скрывает.
Учебное заведение, директора которого подозревают в домогательствах, не связано ни с сетью лицеев «Сапат», ни с фондом «Маариф».