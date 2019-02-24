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Социалдемократка Ирина Карамушкина сообщила, что директор турецкой школы в Бишкеке домогался до учеников. К ней с жалобой обратилась мать пострадавшего ребенка — его отчислили из учебного заведения, когда она начала разбираться. Из-за скандала директора и его заместителей отстранили от работы и назначили новую администрацию в школе.

Несмотря на то, что школа, директора которой подозревают в домогательствах, не связана с лицеями «Себат», новость стала одной из причин хэштега #metoosebat, используя который выпускники турецких лицеев рассказывали о своих годах в учебном заведении. Истории бывших учеников лицея разнились — одни рассказали о домогательствах, физическом насилии и наказаниях, другие — о «лучших годах своей жизни» и призвали не верить плохим историям о своей альма-матер.