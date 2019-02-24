Мурат Суталинов осужден на 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества за события 7 апреля 2010 года.

Бывший глава спецслужб находится в колонии №47 и регулярно ездит на химиотерапию из-за рака почки, у него четвертая стадия заболевания и он нуждается в паллиативной помощи. Паллиативная помощь — это уход за теми больными, кто, скорее всего, уже никогда не поправится.

Заболевание Суталинова подтвердил консилиум и его рекомендовали к досрочному освобождению, но Ленинский районный суд Бишкека отказал ему, потому что бывший глава спецслужб не отбыл две трети из назначенного срока наказания. Адвокат Суталинова намерен добиться досрочного освобождения больного.

Омбудсмен Токон Мамытов — по совместительству тоже бывший сотрудник спецслужб (Службы нацбезопасности, ныне ГКНБ) — говорит, что не вправе вмешиваться в решение суда.

«У нас рамки четко ограничены. Мы смотрим за соблюдением прав осужденного в местах лишения свободы, чтобы он имел право на здоровье, питание, щадящий режим содержания, медобслуживание. В этой части со стороны Суталинова жалоб не было. Никто не имеет права вмешиваться в решение суда, и мы действуем в рамках закона», — цитирует Мамытова издание «Вечерний Бишкек».

Правозащитники считают жестоким отказ суда в досрочном освобождении человеку с таким заболеванием . Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова в интервью 24.kg заявила, что считает нахождение больного с четвертой стадией рака в колонии пыткой, а представитель комитета политзаключенных Зульфия Марат в беседе с Kloop.kg сказала, что суду следовало бы проявить гуманность.

«Если он находится в том болезненном состоянии, следовало бы проявить гумманность. Вне зависимости от моего отношения к нему лично и от того преступления, за которое он отбывает наказание. Мы должны оставаться людьми», — говорит она.

Суталинов в 2006 году

Кто такой Мурат Суталинов?

Мурат Суталинов руководил Госкомитетом нацбезопасности с 2006 по 2010 год, вплоть до событий 7 апреля. До того он с 2005 по 2006 год возглавлял МВД и день был генпрокурором — его назначили 23 марта 2005 года, а 24 марта был свергнут режим первого президента Кыргызстана Аскара Акаева и он потерял эту должность.

После переворота 7 апреля, когда на площади были убиты участники акции протеста, Суталинов уехал из страны и внезапно вернулся в декабре 2011 года, придя на собственный судебный процесс.

Судебный процесс над Суталиновым и другими кыргызскими политиками, бывшими у власти в период правления второго президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, длился несколько лет. Свергнутый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев был признан виновным в расстреле демонстрантов во время революции 2010 года, а бывший глава спецслужб был осужден на 20 лет лишения свободы.

Вскоре стало известно об онкологическом заболевании Суталинова. В 2012 году он получал лечение в национальном онкоцентре под надзором оперативников. Тогда адвокаты надеялись, что к 2013 году полное лечение Суталинова закончится, но в 2019 году бывший глава спецслужб находится в заключении с раком четвертой степени.

7 апреля 2010 года. Фото: Клооп

Кого осудили за гибель демонстрантов?

После переворота 7 апреля, когда на площади погибли более 80 человек, президент и его семья сначала бежали на юг страны, а потом уехали в Беларусь.

За гибель демонстрантов было осуждено было 28 человек, — в их числе бывший президент Курманбек Бакиев, его брат и экс-председатель Службы государственной охраны Жаныш Бакиев и бывший премьер-министр Данияр Усенов, которые были приговорены к пожизненному сроку заочно. Братья Бакиевы находятся в Беларуси — позднее там объявился и человек, как две капли похожий на бывшего премьера Усенова, правда под именем Даниила Урицкого. Урицкий возглавил белорусское госпредприятие БНБК, с которым связывают и семью Бакиевых.

Усенов и Урицкий

Сын Курманбека Бакиева и бывший запред ГКНБ Марат Бакиев был приговорен к 27 годам лишения свободы — тоже условно, ведь он тоже проживает в Беларуси. Экс-зампред СГО Нурлан Темирбаев получил 22 года, а другой запред Данияр Дунганов 25 лет.

Экс-генпрокуроры Нурлан Турсункулов и Эльмурза Сатыбалдиев получили по 10 лет, аналогичный срок получили бывший глава аппарата президента Бакиева Каныбек Жороев и бывшая глава президентского секретариата Оксана Малеванная.

Командир спецподразделения «Альфа» Алмаз Джолдошалиев приговорен к 6 годам лишения свободы.



Все оперативники «Альфы» и «Арстана» были оправданы из-за недоказанности их вины — это соответствует требованиям их адвокатов и просьбе гособвинения.