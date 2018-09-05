Фонд «Маариф». Как Кыргызстан стал полем битвы Эрдогана против Гюлена в сфере образования

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился об открытии сети школ «Маариф» в Кыргызстане — это часть его борьбы против идеологического противника, проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым была связана сеть турецких лицеев «Себат» в Кыргызстане.

Эрдоган прибыл в Кыргызстан 1 сентября и сразу обозначил свою повестку во время визита — борьба против сторонников гюленовского движения «Хизмет» в Кыргызстане.

В своей речи на встрече с кыргызским президентом Сооронбаем Жээнбековым он заявил, что не хочет, чтобы «Кыргызстан пережил события 15 июля». Под этим он подразумевал попытку военного переворота в Турции 2016 года — Эрдоган уверен, что за путчем стоял Гюлен, хотя сам проповедник это отрицает.

В 2016 году власти Турции потребовали от Кыргызстана, чтобы страна закрыла сеть турецких лицеев «Себат», аффилированных с Гюленом и «Хизметом». Но окончательно добиться этого — как в других странах — не вышло.

Властям Кыргызстана не понравился приказной тон турецких властей, и они отказались от идеи закрытия «Себата», но предложили компромиссное решение — переименование в «Сапат» и вхождение министерства образования Кыргызстана в состав учредителей.

Турцию предложение Кыргызстана не устроило, что привело к охлаждению межгосударственных отношений на тот момент — несмотря на близость между бывшим кыргызским президентом Алмазбеком Атамбаевым и Эрдоганом и высокие слова о том, что в двух странах живут «братские народы».

В 2017 году в Турцию для восстановления межгосударственных отношений поехал спикер кыргызского парламента Чыныбай Турсунбеков. После поездки он первым озвучил идею турецких властей, чтобы фонд «Маариф» стал управлять «Сапатом». Позже об этом также говорил посол Турции в Кыргызстане Женгиз Камил Фырат.

Президент Сооронбай Жээнбеков 1 сентября открыл в Бишкеке новую школу, и в тот же день встретился со своим турецким коллегой, который предложил открывать в Кыргызстане и школы фонда «Маариф». Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана

Но в итоге власти Кыргызстана и Турции договорились не о передаче «Сапата», а об открытии альтернативной сети школ под управлением «Маарифа». «Если “Маариф” придет в Кыргызстан, они займутся финансированием школ и будут составлять конкуренцию “Сапату”», — сказал Турсунбеков.

«Маариф» против «Хизмета»

«В 1990-е годы Гюлен, по некоторым данным, принял стратегическое решение. Он заявил своим последователям, что мечетей в Турции больше, чем требуется населению. Поэтому его движение должно сосредоточиться на создании школ», — рассказывал в интервью «Газете.Ru» бывший турецкий министр иностранных дел Яшар Якишд.

Школы, связанные с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, существуют во многих странах и неофициально объединены в движение «Хизмет». Точного количества ни стран, ни школ, ни его последователей назвать невозможно, потому что в «Хизмете» не существует системы членства как таковой. Либеральное толкование ислама и поддержка образования сделали Гюлена популярным среди турецкой интеллигенции и на западе.

Издание The Economist характеризует «Хизмет» как пацифистское «движение за мир, предлагающее современный взгляд на ислам», которое противостоит экстремистскому исламу.

Но Эрдоган видит в членах «Хизмета» идеологических противников и даже террористов. По мнению турецких властей, у последователей Гюлена есть собственная террористическая организация FETO («Террористическая организация фетхуллахистов»).

Попытка переворота в июле 2016 года развязала ему руки для масштабных чисток в государственных, образовательных и других структурах — тогда более 50 тысяч человек арестовали, а против почти 170 тысяч возбудили уголовные дела.

В 2016 году в Турции открылся государственный фонд «Маариф». Формально — для продвижения образования внутри и за пределами Турции, неформально — для борьбы против гюленовских школ, чего сам «Маариф» даже не скрывает. Например, 18 аффилированных с Гюленом школ в Мали были переданы «Маарифу» — это случилось после специального обращения Эрдогана к властям страны.

«Турция — наш друг и братская страна. У меня очень особенная дружба с вашим президентом Эрдоганом. Мы не позволим каким-либо обстоятельствам разрушить наши отношения. Мы совершенно согласны с вами по террористической организации FETO и у нас есть политическая воля в этой ситуации», — заявил в ответ малийский президент Ибрагим Бубакар Кейта.

Оппозиционный турецкий журналист Абдуллах Бозкурт, живущий в Швеции, называет «Маариф» «троянским конем Эрдогана». Он считает, что Эрдоган использует фонд для усиления влияния в зарубежных странах — через распространение угодных ему идей ислама.

«Эрдоган считает себя халифом, лидером мусульман в мире, и считает, что фонд “Маариф” — это инструмент для привлечения внимания нетурецких мусульманских групп. Он надеется, что [с помощью фонда] он вырастит за границей поколение лояльных ему людей, которые станут его новобранцами», — пишет Бозкурт.

Открытие школы «Маариф» в Македонии. Фото: TÜRKİYE MAARİF VAKFI

Согласно данным «Маарифа», за два года фонд открыл более 100 школ в 21 стране.

Когда школы откроются в Кыргызстане, неизвестно — пресс-секретарь кыргызского министерства образования Марина Гречанная говорит, что их открытием займется рабочая группа, которая еще даже не создана.

Пока неизвестен также формат работы школ — с какого возраста в них начнут набирать учеников, будет ли обучение платным или бесплатным. «“Сапат” никто не закрывает. [После открытия “Маарифа”] они продолжат работу», — говорит Гречанная.

Пресс-служба образовательной сети «Сапат» отказалась комментировать открытие школ «Маариф».

Эрдоган и Гюлен — от союза до ненависти

Преследование властями Турции школ и лицеев «Сапат» в Кыргызстане — отражение отношений Эрдогана и Гюлена, которые дружили, но потом стали врагами.

В 2001 году, когда Эрдоган основал Партию справедливости и прогресса (ПРС) и решил участвовать в парламентских выборах, Гюлен поддержал его. В итоге ПРС прошла в парламент, а Эрдоган получил кресло премьера.

Фетхуллах Гюлен (слева) и Реджеп Эрдоган

Гюлен и Эрдоган работали сообща вплоть до 2013 года. Но их пути разошлись после митингов, которые прошли в Стамбуле тем летом. Гюлен раскритиковал жесткий разгон демонстрантов, а в ответ турецкие власти стали закрывать гюленовские учебные заведения.

В конце 2013 года в Турции разразился коррупционный скандал. СМИ, считающиеся «гюленовскими» тогда распространили компромат на Эрдогана и его окружение. Управление по борьбе с финансовыми преступлениями предъявило обвинения сыновьям министров, приближенным к Эрдогану чиновникам и даже его сыну Неджмеддину Билалу — его обвинили в финансовых махинациях.

Это вызвало политический кризис — на фоне недовольства населения пришлось распустить кабинет министров и собрать новый. Эрдоган назвал расследование «грязным заговором» против правительства и заявил, что за ним стоит движение Гюлена.

В 2016 году в Турции произошла неудачная попытка переворота, организованная военными. Эрдоган уверен, что за ними стоял Гюлен, хотя тот это отрицает. Тем не менее, Гюлену предъявили обвинения в попытке госпереворота, а также создании «параллельного государства».