Данияр Джумалиев (по центру слева)

Сообщество «Диссернет» нашло плагиат в кандидатской диссертации декана КГЮА Данияра Джумалиева. Скопированными оказались 96 страниц из 132. Они отличаются от оригинала только названиями стран и вырезанными словами.

Юридическая академия — очень важный вуз. Она воспитывает будущих адвокатов, судей и прокуроров и, как написано у нее на сайте, должна готовить «научно-педагогическую, управленческую и культурную элиту общества».

Декан факультета Адвокатуры и юстиции Данияр Джумалиев носит звание отличника народного образования Кыргызстана. Он преподает в академии с 2004 года, а в 2012 году защитил там кандидатскую диссертацию «Правовой статус муниципального служащего в Кыргызской Республике». Летом российское сообщество «Диссернет» проверило диссертацию Джумалиева и нашло плагиат на 96 страницах из 132.

Что не так с диссертацией Джумалиева?

Большая часть ее текста скопирована с диссертации российской ученой Светланы Михневой из Волгограда. Название этой работы очень похоже на название диссертации Джумалиева — «Правовой статус муниципального служащего в России».

Эксперты «Диссернета» говорят, что слово «Россия» в скопированных частях диссертации Джумалиева неоднократно заменено на слова «Кыргызская Республика» — таким образом, все данные из работы Михневой, связанные с Россией, выданы за информацию, актуальную для Кыргызстана.

В сообществе добавляют, что многие слова из оригинального текста в работе кыргызского декана заменили на синонимы — программное обеспечение не определяет такие подмены как плагиат.

«”Российская государственность” преобразилась до “кыргызской государственности”, “федеральный” до “государственного”, “начальник организационного отдела Волжского городского Совета народных депутатов” – до “заведующего общим отделом администрации Ыссык-Кульской области”», — пишут в «Диссернете».

Пример заимствования:

Михнева С.В. (2003), стр. 169: «В условиях укрепления российской государственности, наличии тенденции упрочения иерархии законодательства основные профессиональные права и обязанности муниципального служащего требуют закрепления на уровне федерального законодательства. В свою очередь, в региональных, местных и локальных актах непосредственные права и обязанности муниципального служащего могут быть дополнены и конкретизированы». Джумалиев Д.С. (2012), стр. 137: «В условиях кыргызской государственности наличие тенденции упрочения иерархии законодательства основные профессиональные права и обязанности муниципального служащего требуют закрепления в законодательстве. В свою очередь, в местных и локальных актах непосредственные права и обязанности муниципального служащего могут быть дополнены».

Свою работу Михнева написала в 2003 году — за девять лет до Джумалиева. Декан в своей диссертации не упоминал Михневу и не ссылался на нее. И как выяснил «Диссернет», совместных работ у двух ученых нет.

Еще один пример заимствования:

Михнева С. В. (2003), стр. 167: ЗАКЛЮЧЕНИЕ С провозглашением Российской Федерации демократическим правовым государством важная роль отводится местному самоуправлению. Становление и развитие аффективной системы местного самоуправления на сегодняшний момент сопряжено с рядом проблем, одной из которых является определение правового статуса муниципального служащего. Джумалиев Д.С. (2012), стр. 135: ВЫВОДЫ С провозглашением Кыргызской Республики демократическим, правовым государством важная роль отводится местному самоуправлению. Становление и развитие эффективной системы местного самоуправления на сегодняшний момент сопряжены с рядом проблем, одной из которых является определение правового статуса муниципального служащего.

Журналисты «Клоопа» несколько раз пытались взять интервью у Джумалиева, но каждый раз он отказывался говорить, ссылаясь на занятость или отпуск, или просто игнорировал звонки. На сообщения в соцсетях он также не ответил.

Что такое «Диссернет»?

Это российское сообщество волонтеров, которое проверяет диссертации на плагиат. Благодаря «Диссернету» около 200 человек в России потеряли свои ученые степени. Среди них депутат Госдумы Ришат Абубакиров и экс-председатель Московской Городской Думы Владимир Платонов.

В июне 2018 года эксперты «Диссернета» начали проверять работы кыргызстанских ученых. Самыми крупными чиновниками среди тех, в работах которых нашли плагиат, оказались экс-вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков, бывший замминистр МВД Бактыбек Алымбеков и экс-депутатка Жогорку Кенеша Турдукан Жумабекова.

После публикации результатов исследования Исаков обратился в Высшую аттестационную комиссию с просьбой лишить его ученой степени. Однако, по его словам, он пока не получил официального ответа от ВАК.

В самой комиссии заявили, что знают о «выявленном плагиате». Комиссия пообещала «работать строго в рамках закона», но закрыла доступ к диссертациям и отказалась выдать копии научных работ.

Читайте по теме: