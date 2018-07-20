Российское сообщество «Диссернет» проверило диссертацию экс-депутатки Жогорку Кенеша и преподавательницы КНУ Турдукан Жумабековой. Как говорят сами эксперты, результат лишил их дара речи — плагиат нашли на 129 страницах из 133.

Турдукан Жумабекова — не просто скромный преподаватель Кыргызского национального университета (КНУ).

Она не только преподает там на Кафедре уголовного процесса и судебной экспертизы, но и числится членом Международной ассоциации ученых, преподавателей и специалистов и членом-корреспондентом Российской академии естествознания. О Жумабековой даже есть отдельная статья в российской энциклопедии «Известные ученые».

Свою карьеру она начала обычным милиционером, а в 1998 году пришла в науку — стала преподавать в кыргызских вузах и опубликовала больше сотни трудов, монографий и учебно-методических пособий.

В 2007 году начался новый виток карьеры Жумабековой — она стала депутаткой парламента IV созыва от партии Курманбека Бакиева «Ак-Жол». На посту нардепа ее сильно беспокоили исторические ценности, развитие национальных традиций и воспитание детей в духе патриотизма.

Патриотизм для Жумабековой — не пустое слово. Однажды она сказала, что только кыргызы могут считать юрту, ак калпак и бозо своими исконно национальными ценностями, хоть они или их аналоги есть и у других народов.

Жумабекова в парламенте. Фото: «Кыргыз Туусу»

Работая в парламенте, Жумабекова еще и защитила в КНУ кандидатскую диссертацию «Становление и развитие заключения под стражу как вида меры пресечения в уголовном судопроизводстве Кыргызской Республики». «Диссернет» нашел в этой работе целых четыре (!) страницы без плагиата. Остальные 129 страниц полностью или частично скопированы с чужих работ.

Таблица заимствований в диссертации Жумабековой. На сайте «Диссернета» таблица кликабельна — вы можете сами сравнить любую страницу диссертации с оригиналов, кликнув по ее номеру

Источниками заимствования стали труды троих российских ученых. Основная часть (с 15 по 92 страницу и со 120 по 127) взята у преподавателя университета МВД Санкт-Петербурга Эльдара Кутуева.

Вот пример такого заимствования:

Жумабекова Т.А. (2009), стр. 36: «Проведенное нами социологическое исследование показало, что 12,5% подозреваемых и обвиняемых содержались в камерах, в которых помимо опрошенного находились до десяти человек; 38,2% – в камерах с численностью заключенных от 11 до 20 человек; 25% – в камерах с численностью заключенных от 21 до 30 человек; 16,3% – в камерах с численностью заключенных от 31 до 40 человек; 8% – в камерах с численностью заключенных более 40 человек. Лишь 8,2% лиц содержались на площади не менее 2,5 квадратных метра, которая соответствовала ранее существовавшим нормам, в сухих камерах с естественным и электрическим освещением». Кутуев Э.К. (1999), стр. 138: «Проведенное нами социологическое исследование показало, что 12,5% подозреваемых, обвиняемых и подсудимых содержались в камерах, в которых помимо опрошенного находились до десяти человек; 38,2% – в камерах с численностью заключенных от 11 до 20 человек; 25% – в камерах с численностью заключенных от 21 до 30 человек; 16,3% – в камерах с численностью заключенных от 31 до 40 человек; 8% – в камерах с численностью заключенных более 40 человек. Лишь 8,2% лиц содержались на площади не менее 2,5 кв. м в сухих камерах с естественным и электрическим освещением, которая соответствовала ранее существовавшим нормам».

Удивительно (на самом деле, нет), но результаты опроса Жумабековой, который она «провела» с 2003 по 2009 год в кыргызских СИЗО один в один повторяют результаты опросов Кутуева, которые он проводил с 1995 по 1999 год в СИЗО Уфы и Санкт-Петербурга.

Другая часть кандидатской взята у профессоров из Москвы и Санкт-Петербурга. Все три оригинальных работы были написаны в промежутке между 1999 и 2003 годом за несколько лет до защиты диссертации Жумабековой.

Сама ученая уверена, что изучение ее диссертации — это «чей-то заказ».