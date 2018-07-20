Российское сообщество «Диссернет» проверило диссертацию экс-депутатки Жогорку Кенеша и преподавательницы КНУ Турдукан Жумабековой. Как говорят сами эксперты, результат лишил их дара речи — плагиат нашли на 129 страницах из 133.
Турдукан Жумабекова — не просто скромный преподаватель Кыргызского национального университета (КНУ).
Она не только преподает там на Кафедре уголовного процесса и судебной экспертизы, но и числится членом Международной ассоциации ученых, преподавателей и специалистов и членом-корреспондентом Российской академии естествознания. О Жумабековой даже есть отдельная статья в российской энциклопедии «Известные ученые».
Свою карьеру она начала обычным милиционером, а в 1998 году пришла в науку — стала преподавать в кыргызских вузах и опубликовала больше сотни трудов, монографий и учебно-методических пособий.
В 2007 году начался новый виток карьеры Жумабековой — она стала депутаткой парламента IV созыва от партии Курманбека Бакиева «Ак-Жол». На посту нардепа ее сильно беспокоили исторические ценности, развитие национальных традиций и воспитание детей в духе патриотизма.
Патриотизм для Жумабековой — не пустое слово. Однажды она сказала, что только кыргызы могут считать юрту, ак калпак и бозо своими исконно национальными ценностями, хоть они или их аналоги есть и у других народов.
Работая в парламенте, Жумабекова еще и защитила в КНУ кандидатскую диссертацию «Становление и развитие заключения под стражу как вида меры пресечения в уголовном судопроизводстве Кыргызской Республики». «Диссернет» нашел в этой работе целых четыре (!) страницы без плагиата. Остальные 129 страниц полностью или частично скопированы с чужих работ.
Источниками заимствования стали труды троих российских ученых. Основная часть (с 15 по 92 страницу и со 120 по 127) взята у преподавателя университета МВД Санкт-Петербурга Эльдара Кутуева.
Вот пример такого заимствования:
Жумабекова Т.А. (2009), стр. 36:
«Проведенное нами социологическое исследование показало, что 12,5% подозреваемых и обвиняемых содержались в камерах, в которых помимо опрошенного находились до десяти человек; 38,2% – в камерах с численностью заключенных от 11 до 20 человек; 25% – в камерах с численностью заключенных от 21 до 30 человек; 16,3% – в камерах с численностью заключенных от 31 до 40 человек; 8% – в камерах с численностью заключенных более 40 человек. Лишь 8,2% лиц содержались на площади не менее 2,5 квадратных метра, которая соответствовала ранее существовавшим нормам, в сухих камерах с естественным и электрическим освещением».
Кутуев Э.К. (1999), стр. 138:
«Проведенное нами социологическое исследование показало, что 12,5% подозреваемых, обвиняемых и подсудимых содержались в камерах, в которых помимо опрошенного находились до десяти человек; 38,2% – в камерах с численностью заключенных от 11 до 20 человек; 25% – в камерах с численностью заключенных от 21 до 30 человек; 16,3% – в камерах с численностью заключенных от 31 до 40 человек; 8% – в камерах с численностью заключенных более 40 человек. Лишь 8,2% лиц содержались на площади не менее 2,5 кв. м в сухих камерах с естественным и электрическим освещением, которая соответствовала ранее существовавшим нормам».
Удивительно (на самом деле, нет), но результаты опроса Жумабековой, который она «провела» с 2003 по 2009 год в кыргызских СИЗО один в один повторяют результаты опросов Кутуева, которые он проводил с 1995 по 1999 год в СИЗО Уфы и Санкт-Петербурга.
Другая часть кандидатской взята у профессоров из Москвы и Санкт-Петербурга. Все три оригинальных работы были написаны в промежутке между 1999 и 2003 годом за несколько лет до защиты диссертации Жумабековой.
Сама ученая уверена, что изучение ее диссертации — это «чей-то заказ».
«Меня вокруг пальца не обведешь. У меня был научный руководитель — Сманалиев Канатбек Мойнокович. С его помощью писалась работа. Почти каждый параграф переписывался, и не раз, никакого плагиата не было! Вы ведь не ученые, поэтому не спорьте. До свидания», — с раздражением сказала Турдукан Абдыкарыевна корреспонденту «Клоопа» и бросила трубку.
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Что говорят в «Диссернете»?
В сообществе уверены в наличии плагиата в кандидатской Жумабековой. В комментарии к экспертизе говорится, что сходство двух текстов «на некоторое время лишило эксперта сообщества дара речи».
Достаточно посмотреть на сравнение текстов Жумабековой и Кутуева выше — в своей диссертации она поменяла год и регион исследования, при этом все результаты и численные данные остаются абсолютно идентичными.
«При изучении диссертации эксперт сообщества не переставал удивляться родству России и Кыргызстана, российского законодательства – кыргызстанскому, Минюста, Минздрава, МВД России – Минюсту, Минздраву, МВД Кыргызстана соответственно», — говорится в комментарии к экспертизе.
В «Диссернете» также отмечают, что Жумабекова в своей диссертации не дала никаких ссылок на работы Эльдара Кутуева и остальных ученых, а совместных публикаций с ними у нее нет.
Что такое «Диссернет»?
Это российское волонтерское сообщество, которое с 2013 года проверяет диссертации на плагиат.
В России около 200 человек потеряли свои ученые степени после проверок «Диссернета». В их числе депутат Госдумы Ришат Абубакиров и экс-председатель Московской Городской Думы Владимир Платонов.
Подробнее о том, как работает «Диссернет» и почему он заинтересовался диссертациями кыргызстанцев, читайте здесь
Среди кыргызстанцев, чьи работы проверил «Диссернет», самым крупным чиновником оказался вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков. После материала «Клоопа» о плагиате в его диссертации, он попросил Высшую аттестационную комиссию лишить его ученой степени.
Подробнее о плагиате в диссертации Исакова читайте здесь