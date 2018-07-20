Университет после школы — больше не данность. Четыре истории бишкекчанок про их gap year

На постсоветском пространстве принято сразу после школы идти в университет.

Даже сама система сдачи экзаменов рассчитана на то, что выпускники сразу будут поступать в вуз — от всех 11-классников ожидают успешной сдачи Общереспубликанского тестирования (ОРТ), которое нужно именно для этого. Но поступить по результатам теста можно только в год его проведения.

Поступление в вуз для многих семей — показатель того, что их ребенок — не неудачник, что у него будет высшее образование, которое позволит ему получить высокооплачиваемую работу.

При этом нередко семьям не так уж важно, где и на кого будет учиться вчерашний школьник и знает ли он сам, какое образование хочет получить — лишь бы был диплом «как у всех».

Но есть и другой путь. В русском языке для него нет даже специального названия, а в английском есть — gap year. Так называют перерыв (обычно годовой) после школы, в течение которого выпускник нигде не учится, а набирается жизненного опыта и решает, куда поступать.

Для большинства кыргызских юнош такой вариант практически невозможен: если они не поступают в университет, то им придется отправиться в армию без каких-либо отсрочек.

Девушкам же с этим гораздо проще. «Клооп» нашел четырех бишкекчанок (нынешних и бывших), которые, вопреки общепринятым нормам, взяли после школы перерыв, и нисколько не жалеют об этом сегодня. Они рассказали нам свои истории.

Взяла передышку, чтобы подумать

Айдай Айдарова — выпускница 2018 года. Она слышала много советов студентов, которые жалеют, что поступили в университет впопыхах, и решила взять год передышки — чтобы понять, чего именно она хочет. Родители девушки сначала не поняли ее решения, но потом поддержали.

Сейчас я не знаю, на кого я хочу поступать, и мне кажется, что это трудное решение, для принятия которого нужно больше внимания и времени. Поэтому я и взяла gap year.

Мне показалось неправильным, что после окончания школы ты сразу должен поступать в университет или колледж. Потому что если ты не знаешь, на кого хочешь поступить, то какой смысл идти в университет?

Мне кажется, что это трата времени и лучше подождать один год и подумать — поступить осознанно — чем спешить и поступить на того, на кого ты не хочешь, а в будущем жалеть об этом.

Я встречала людей, которые уже учились в университете и жалели о том, куда поступили. Некоторые после первого курса бросали учебу, другие — меняли специализацию. Третьи даже жалели о том, что отучились все четыре года.

Часто случается так, что люди подают документы куда-нибудь, просто чтобы поступить в университет, просто потому что так принято. Они не сильно думают о том, чем они на самом деле хотят заниматься.

Университет — это не место, которое ты просто посещаешь, а оружие, которое тебе нужно, чтобы чего-то достичь.

У меня были переживания о том, смогу ли я после такого перерыва поступить, и буду ли я вообще заниматься чем-то полезным в это время.

Родители тоже переживали на этот счет — так ведь не принято. Они не знали, как на это реагировать, потому что хотели, чтобы я сразу поступила и начала учиться. Но когда я им объяснила, почему я хочу взять перерыв, они меня поняли и приняли мое решение.

Мне кажется, что не в этом суть университета — просто поставить галочку, что, мол, вот, я побывал в университете, потратил на него четыре года своей жизни.

Университет — это не место, которое ты просто посещаешь, а оружие, которое тебе нужно, чтобы чего-то достичь.

В течение этого года я хотела бы волонтерить, помогать разным организациям и, возможно, запустить свои собственные проекты. Скорее всего, у меня будет больше свободного времени, и я буду уделять его своим хобби, буду стараться улучшить себя, искать подходящие мне университет и специальность.

Я бы хотела попутешествовать и навестить своих друзей за границей. Потому что мне кажется, что жизнь коротка, и не стоит просто бегать — нужно еще и иметь какие-то перерывы между фазами своей жизни, чтобы успевать отдохнуть и подготовиться к новому этапу.

Отказалась от учебы в АУЦА ради мечты

После окончания школы Бермет Турман смогла со скидкой поступить в один из самых дорогих и престижных вузов Кыргызстана — в Американский университет в Центральной Азии. Но девушка мечтала пожить и поучиться за границей, и отказалась от выгодного предложения. В стремлениях ее поддержала мама — сейчас Бермет бакалавр права университета Тулуза 1 Капитоль на юге Франции.

Я стала представлять себе свою дальнейшую жизнь: буду учиться, потом стану встречаться с каким-нибудь парнем из того же универа, выйду замуж к 20 годам, не закончив учёбу, рожу трех детей и останусь навсегда жить в Кыргызстане, так и не увидев мир.

Моей мечтой было учиться во Франции, но я боялась и думать об этом, так как моя семья не могла себе этого позволить.

Немного подумав и заручившись поддержкой мамы, я все же решила поступать во Францию. У меня был уровень B2 французского языка, который я сдала еще в школе. Он помогал поступить в любой государственный вуз Франции.

Я всегда хотела учиться политике и международным отношениям — даже хороший уровень французского был бы для этого недостаточен. Поэтому я решила сначала просто поехать во Францию — пожить, подтянуть язык и уже потом поступать.

Я поступила на инфак в Кыргызский национальный университет на переводчика французского языка, но толком на уроки не ходила, потому что там все учились французскому с нуля.

Все это время я искала возможность уехать во Францию и нашла программу Au-Pair, по которой уехала в январе 2014 года. Первое полугодие моего gap year прошло в поисках приемной семьи, подготовке документов для поступления в вуз и в сомнениях о правильности моего выбора.

Именно этот период закалил мой характер и научил держаться своего мнения и делать так, как будет лучше для меня.

Я подвергалась критике со стороны тех, кто не понимал, как я могла отказаться от скидки в АУЦА и поступить на инфак?! Я очень боялась, что у меня ничего не получится и я буду неудачницей, отказавшейся от такого шанса.

Я жила в стрессовой ситуации, но никому не показывала своих сомнений. Наверное, именно этот период закалил мой характер и научил держаться своего мнения и делать так, как будет лучше для меня.

А начиная с января, я уже жила во Франции и работала нянечкой в моей прекрасной приемной семье, которая оплачивала мне курсы французского языка и давала немного денег на мелкие расходы. Также я успела поработать в одном тайном парижском отеле для знаменитостей, немного попутешествовать и влюбиться во Францию.

Вторая половина моего gap year подготовила меня ко взрослой жизни в далекой стране и к тому, что мне придется работать, чтобы выжить.Я подала документы в Университет Тулуза 1 Капитоль на специальность «Право и политические науки» и была успешно принята. Сейчас я закончила свой бакалавриат по этой специальности и не жалею.

Город Тулуза я выбирала из различных соображений: на юге теплее, Капитоль — один из самых лучших университетов Франции, это небольшой студенческий городок, а мой любимый писатель Бернар Вербер родом из этого города.Сейчас я очень рада, что не поплелась за потоком и переждала.

Вынужденная передышка и активизм

Галина Соколова говорит, что ее передышка после школы была вынужденной. Она ушла из школы после 9 класса из-за буллинга и несколько раз пыталась получить высшее образование, но по разным причинам у нее не получалось. В конце-концов она все-таки закончила университет, но осталась плохого мнения о качестве преподавания в кыргызских вузах.

Фото: Мария Калинченко

Мои gap years были частыми и вынужденными. Школу я закончила девятым классом — так и не выдержала буллинга со стороны одноклассников. Прогуливала уроки в детских районных библиотеках или на стадионе с книжками. Весь девятый класс я сама выбирала себе предметы, которые хочу изучать. Я не появлялась в школе месяцами, и никто этого не замечал. Быть незаметной для меня означало быть в безопасности.

Ближе к экзаменам меня стали искать и пугать. Запугали так, что я сдала экзамены и забрала документы. Меня никто не выгонял, и я могла доучиться, но мне никто не сказал об этом.

Потом были полгода в кулинарном колледже, но оттуда я сбежала сразу. А позже доучилась уже в Бишкекском архитектурно-строительном техникуме, получив среднеспециальное образование за один год вместо двух. Пожив два года в Москве и накопив денег, я смогла вернуться в Бишкек и поступить на контракт в университет.

Помню, что на приемной комиссии я сомневалась между дизайном и архитектурой, и спросила совета у женщины, принимающей документы. Она ответила, что архитектура — это для мужчин. Понятно, что я тут же выбрала архитектуру.

Доучиться не удалось из-за нехватки денег. На помощь близких я не могла рассчитывать, так как я в этот период сделала каминг-аут и встречалась с девушкой, что дало повод «наказать» меня, отказав в помощи. В третий раз поступать на архитектуру у меня больше не было сил, хотя это направление мне всегда нравилось.

Учеба на архитектурном занимает все твое время. Ты не можешь быстренько накопипастить рефератов и сдать так зачеты, тебе нужно сделать ручками — склеить, начертить, нарисовать. Ты не можешь совмещать учебу с работой.

В университете все так строго не потому, что это порядок — это подавление твоей свободы мыслить и действовать.

Затем был перерыв в пять лет. Я уже не планировала продолжать учебу. Со мной случился активизм. Вместе с подругой мы основали феминистскую организацию. Я была слишком занята и счастлива тем, чем занималась. Но вокруг были либо студентки, либо выпускницы различных вузов, и у них были перспективы, которых у меня никогда не будет. И я задумалась об учебе, которую можно будет совместить с работой.

Я выбрала Аграрный университет из-за очень мягких условий поступления и процесса учебы.

Из-за значительной разницы в возрасте со своими сокурсниками, я видела процесс учебы совсем по-другому. Я наблюдала за тем, как и что преподают в университете и иногда была в ужасе от этого.

Например, меня поразили мысли преподавателя о бездомных людях как бесполезных существах, которых надо уничтожать, или разговоров о ГМО-технологиях. Откровенный сексизм и сравнивание нас с существами для производства здорового потомства.

Студенты не могут и не умеют спорить с преподавателями, даже если те откровенно неправы. Там все так строго не потому, что это порядок — это подавление твоей свободы мыслить и действовать. Студенчество учит выкручиваться и взаимодействовать с властью. Университет — это маленький мир власти, которая доминирует в стране.

Зачем я пошла доучиваться? Чтобы легитимизировать свою интеллектуальную зрелость. Зачем мы регистрируем браки или место жительства? Чтобы иметь больший доступ к ресурсам, иметь больше привилегий. А иногда нам это просто нравится.

Любые знания, каким бы они способом ни были получены, служат нам и находят применение. Но может случиться такой момент, когда сталкиваются два мира между «могу, знаю, умею» и «покажи диплом».

Не поступила, снова не поступила, и нашла то, что нужно

Алтын Капалова, как и многие выпускники школы, была убеждена, что обязательно должна поступить в университет. Ей дважды не удалось пройти на бесплатное обучение на нужных ей факультетах, но она не отчаялась — нашла то, что действительно хотела изучать и поступила на бюджет.

Когда я заканчивала школу, я была убеждена, что единственный путь дальше — это университет. Весь класс так думал. После долгих раздумий я остановилась на двух специальностях: историк и журналист.

Мама не поддержала идею идти в историки. Я пошла на журналиста. Ну, как пошла — я не поступила. И это было для меня трагедией. Я слишком серьезно к этому относилась.

Я приехала домой в слезах и легла в кровать. Не помню, сколько точно, но несколько дней я не вставала с постели вообще. Обеспокоенный брат носил мне воду и даже какую-то еду (он поступил в аграрный, хотя продолжать учебу не хотел).

Через несколько дней я встала и надела юбку, которая лежала на полу. Я застегнула пуговицу, а моя юбка скатилась по моему телу вниз. Я сильно похудела от переживаний.

Пока я лежала в страданиях, время бюджетных поступлений закончилось. Теперь можно было поступить только на контракт. Я поступила на факультет немецкой филологии. Отучилась полсеместра, а когда пришло время платить — ушла.

Я не зарабатывала и подумала, что это нечестно по отношению к маме — годовая оплата за обучение была равна ее годовой зарплате. Я стала давать частные уроки немецкого языка школьникам, работала официанткой в кафе, подрабатывала няней. Этот год был для меня очень важным. Я много думала.

У моих детей не будет стоять выбор того, в какой университет идти. У них будет выбор, идти ли в университет.

На следующий год я пошла поступать на немецкую филологию (на бюджетное отделение) и снова не поступила. Но теперь таких слез, как в первый раз, уже не было. Теперь я понимала, что это не конец света.

Тогда я стала изучать все специальности, которые были, внимательнее. Но, опять же, ключевым оставался финансовый вопрос. Поэтому я смотрела только те специальности, где цена за обучение была самой низкой.

Изучая этот список, я нашла специальность «искусствоведение». Я была в легком шоке. Даже не знала о существовании такой специальности и была в восторге от перечня предметов: история в полной мере, предметы по развитию навыков письма, еще и учили рисовать! В еще больший восторг я пришла, когда узнала, что есть бюджетные места.

Я поступила на бюджет. И все пять лет училась от рассвета до заката. Год вне вуза мне очень помог с выбором специальности и с более осознанным подходом к процессу обучения.

Мои дети недавно спросили: «Мама, а что после школы? Мы пойдем в университет?», на что я ответила: «Нет. Вы можете, но можете и не идти. Есть много других форм обучения и познания себя. Можно пойти в техникум, можно пойти работать, можно уехать на дачу и выращивать там какие-то необычные или обычные овощи, например».

В ответ были долгие рассказы детей о том, что им нравится делать — и ни один из них не лежал в области университетских знаний.

Образование важно, но оно не обязательно должно лежать в плоскости университетского образования. У моих детей не будет стоять выбор того, в какой университет идти. У них будет выбор, идти ли в университет.