Журналист радио «Азаттык» Улан Эгизбаев утонул на Иссык-Куле днем 22 июля. Эгизбаев был известен, как журналист-расследователь, автор спецпроектов и видеоисторий, за которые он получал международные награды.

Трагедия произошла 22 июля. После полудня отдыхающие на пляже города Чолпон-Ата заметили тонущего в воде мужчину — это был Улан Эгизбаев. Его вытащили на берег в бессознательном состоянии и увезли в больницу. Спасти молодого журналиста не смогли, он скончался уже в медицинском учреждении.

Эгизбаев считается одним из лучших кыргызоязычных журналистов своего поколения. Объясняем, почему смерть Эгизбаева — огромнейшая потеря для кыргызской журналистики.