Журналист радио «Азаттык» Улан Эгизбаев утонул на Иссык-Куле днем 22 июля. Эгизбаев был известен, как журналист-расследователь, автор спецпроектов и видеоисторий, за которые он получал международные награды.
Трагедия произошла 22 июля. После полудня отдыхающие на пляже города Чолпон-Ата заметили тонущего в воде мужчину — это был Улан Эгизбаев. Его вытащили на берег в бессознательном состоянии и увезли в больницу. Спасти молодого журналиста не смогли, он скончался уже в медицинском учреждении.
Эгизбаев считается одним из лучших кыргызоязычных журналистов своего поколения. Объясняем, почему смерть Эгизбаева — огромнейшая потеря для кыргызской журналистики.
Он не боялся проводить важные расследования
В своих журналистских расследованиях Уланбек Эгизбаев раскрывал коррупционные схемы кыргызских чиновников, незаконную продажу муниципальной земли под строительство элитных домов и коррупцию на кладбищах.
Материалы Эгизбаева вызывали общественный резонанс: после его последнего расследования о коррупции на кладбищах ситуацией заинтересовались правоохранительные органы и депутаты парламента.
Издание «Азаттык» утверждает, что в последнее время журналист получал угрозы от неизвестных, хотя пока невозможно утверждать, что есть связь между угрозами и его гибелью.
Он не боялся пробираться в самый эпицентр событий
Эгизбаев был одним из тех журналистов, кто без страха лез в самое пекло. Он освещал митинги, происшествия и аресты политиков. В феврале 2017 года Эгизбаев был первым журналистом, приехавшим в аэропорт «Манас», где собирались задерживать прилетающего в страну оппозиционера Омурбека Текебаева. (А дело происходило в ночь с субботы на воскресенье.)
В итоге вместе с Текебаевым был задержан и сам Эгизбаев, освещавший это происшествие — зато остальные журналисты проснулись, и арест Текебаева не удалось произвести без внимания прессы.
Он снимал замечательные видеоистории
Эгизбаев отличался невероятной трудоспособностью. В перерывах между расследованиями он создавал трогательные видеоистории о людях со всего Кыргызстана — об учителе Кенешбеке Шорукове, ежедневно преодолевающем верхом на коне 10 километров, чтобы провести урок в школе; о парне Нургазы, который ездил в школу по бездорожью на инвалидной коляске.
История Нургазы нашла отклик в сердцах читателей — после репортажа Эгизбаева парню подарили квадроцикл, чтобы он не опаздывал в школу. А спустя 10 месяцев работа Эгизбаева получила приз зрительских симпатий на престижнейшей международной премии онлайн-сюжетов Webby Awards. Никто больше из Кыргызстана эту премию не получал.
Все вышеперечисленное Улан делал на кыргызском языке
Своей работой Эгизбаев разрушал стереотипы о слабости кыргызоязычной журналистики.
В свои 28 лет Улан успел стать ролевой моделью, в первую очередь, именно для начинающих кыргызоязычных журналистов.
Когда в Кыргызстане вырастет поколение блестящих кыргызоязычных журналистов-расследователей, работающих по самым высоким стандартам своей профессии, можно будет уверенно сказать, что у истоков всего этого стоял Эгизбаев.