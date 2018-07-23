Фото: Эрнист Нурматов / RFE / RL

Журналист Улан Эгизбаев погиб на Иссык-Куле 22 июля. Он работал в редакции радио «Азаттык» и не раз становился автором громких журналистских расследований, а также режиссером пронзительных видеорепортажей.

Его работы были отмечены наградами не только в Кыргызстане, но и на международном уровне. Эгизбаеву было всего 28 лет.

23 июля коллеги журналиста провели акцию памяти.

Редакция Kloop.kg выражает искренние соболезнования родным и близким Улана Эгизбаева.

Читайте подробнее о жизни и карьере Улана:

Погиб Улан Эгизбаев. Объясняем, почему это огромная потеря для кыргызской журналистики


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