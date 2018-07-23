Журналист Улан Эгизбаев погиб на Иссык-Куле 22 июля. Он работал в редакции радио «Азаттык» и не раз становился автором громких журналистских расследований, а также режиссером пронзительных видеорепортажей.
Его работы были отмечены наградами не только в Кыргызстане, но и на международном уровне. Эгизбаеву было всего 28 лет.
23 июля коллеги журналиста провели акцию памяти.
Редакция Kloop.kg выражает искренние соболезнования родным и близким Улана Эгизбаева.
Читайте подробнее о жизни и карьере Улана: