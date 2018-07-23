Центризбирком объявил о дате выборов мэра Бишкека — 8 августа депутаты городского кенеша изберут нового градоначальника путем тайного голосования.

Официально пока еще никто не выдвигал кандидатов на этот пост — предложить потенциального мэра могут фракции горкенеша и премьер-министр Кыргызстана.

Требования к тем, кто хочет стать мэром: кыргызское гражданство, высшее образование, опыт работы на государственной службе не менее пяти лет и свободное владение кыргызским языком.

Необходимость в выборах нового градоначальника возникла после того, как сперва бишкекские депутаты заявили о недоверии к предыдущему мэру Албеку Ибраимову, а позже премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отправил его в отставку.

Увольнение Ибраимова произошло на фоне обвинений в коррупции в его адрес — за несколько часов до его отставки спецслужбы задержали мэра за «организацию коррупционных схем» по незаконному выделению земель частным лицам.

Контекст: Албек Ибраимов был последним высокопоставленным соратником экс-президента Алмазбека Атамбаева, потерявшим свою должность после того, как Кыргызстан возглавил Сооронбай Жээнбеков.

Сам Атамбаев заявил, что не верит в справедливое судебное разбирательство в отношении Ибраимова. Сейчас в следственном изоляторе находятся другие соратники бывшего президента, среди которых бывший премьер-министр Сапар Исаков и экс-глава таможни Кубанычбек Кулматов.