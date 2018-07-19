Глава кыргызского правительства Мухаммедкалый Абылгазиев подписал приказ об увольнении мэра Бишкека Албека Ибраимова. Это произошло в тот же день, когда ГКНБ задержал Ибраимова по подозрению в коррупции. 13 июля Бишкекский горкенеш выразил Ибраимову вотум недоверия.

Абылгазиев подписал документ об увольнении мэра Бишкека 19 июля — за несколько часов до этого Ибраимова задержали из-за «коррупции» сотрудники Госкомитета нацбезопасности.

Горкенеш Бишкека выразил вотум недоверия Ибраимову еще 13 июля.

19 июля ГКНБ сообщил, что Ибраимов стал фигурантом трех уголовных дел. Об этом подробнее вы можете прочитать здесь.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев прокомментировал задержание своего последнего высокопоставленного сторонника, заявив, что «не верит в объективность» следствия.