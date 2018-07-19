Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков впервые встретился с правозащитниками и призвал их объединиться в борьбе с коррупцией. «Клооп» поговорил с ними и узнал о том, как проходила встреча с президентом за закрытыми дверями.

Встреча Жээнбекова с представителями неправительственных организаций прошла в госрезиденции «Ала-Арча» 19 июля. Всего на разговор с президентом пригласили 40 человек, среди которых были политические активисты, экологи и правозащитники. Встреча должна была длиться два часа, но затянулась на целых четыре.

В своем вступительном слове Жээнбеков говорил о необходимости поддержать его в борьбе с коррупцией и заявил, что власти «готовы к критике и конструктивным идеям». Президент также рассказал о начале проверки деклараций чиновников и работе над изменениями в судебной системе.

«Получаю сигналы, что сейчас есть немало людей, которые сомневаются в серьезности намерений власти. Борьба с коррупцией будет на постоянной и системной основе! […] Поэтому нужна ваша поддержка, уважаемые гражданские активисты», — заявил Жээнбеков.

«Доброжелательная атмосфера»

Глава правовой клиники «Адилет» и бывший парламентарий Чолпон Джакупова оценила встречу позитивно. Ее впечатлила работоспособность президента.

«Как сам президент признался, он исписал два блокнота. За время этой встречи он записывал каждый вопрос, делал себе пометки. Я впервые за многие годы видела работающего президента с ручкой», — рассказала правозащитница.

По ее словам, за четыре часа встречи присутствующие успели поговорить с президентом не только о реформах в правоохранительных органах, но также и об изменениях в системе исполнения наказаний, законодательстве и здравоохранении.

«80 процентов [правозащитников] говорили о растущем недовольстве состоянием дел в судебной и правоохранительной системах. При чем об этом говорили как социальщики, так и правозащитники. Президент взял на заметку и сказал, что это один из главных приоритетов его деятельности», — сказала Джакупова.

На встрече она предложила Жээнбекову поменять Совет по отбору судей, Дисциплинарную комиссию и руководство Верховного суда.

Активист Эдиль Байсалов считает, что встреча с президентом проходила в «доброжелательной атмосфере». Он добавил, что участники встречи пытались «сгладить углы» при обсуждении острых тем, но президент не избегал ни одного вопроса.

Байсалов не уточнил, какие именно темы обсуждали на встрече, сославшись на то, что она проходила за закрытыми дверями. Но позже он опубликовал в твиттере свои заметки с тезисами выступлений участников встречи.

Эколог Эмиль Шукуров рассказал, что Жээнбеков предложил обсудить вопросы окружающей среды на отдельной встрече. Еще одну такую встречу президент пообещал провести по вопросам религии.

По словам главы правозащитной организации «Бир Дуйно — Кыргызстан» Толекан Исмаиловой, Жээнбеков рассказал правозащитникам о своей семье.

«Была очень интересная и в то же время честная встреча. […] Он даже рассказал о своей семье — кто где работает, насколько они влияют на его решения. Появилась надежда, что он не будет применять кланово-семейного правления», — сказала она.

Правозащитница добавила, что президент выслушал каждого и ответил на все вопросы.

«Мы впервые ощутили человека, который сам прошел через все ступени власти. Он очень понимает все проблемы, которые идут снизу, и он заявил, что закон будет работать для каждого. […] Президент сказал, что все просьбы запротоколированы и некоторые из участников встречи будут вести рабочие группы», — рассказала Исмаилова.

«Не надо ничего ломать»

Правозащитница Рита Карасартова считает, что встреча прошла без цензуры и фильтров — по ее словам, на нее пригласили даже самых жестких критиков властей и дали им возможность задать вопрос президенту.

Сама Карасартова спросила президента о возможной реформе ГКНБ, который, по ее словам, имеет «слишком много власти и превратился в монстра».

«Президент ответил, что на данный момент ГКНБ справляется со своими обязанностями и не надо ломать то, что уже построено. Но он поддержал инициативу создания парламентского комитета по контролю деятельности ГНКБ», — рассказала Карасартова.

Она добавила, что, отвечая на вопрос о политических гонениях в стране, Жээнбеков сказал, что ни он, ни кто-либо другой не может вмешиваться в работу судов или как-либо повлиять на них.

Адвокат Нурбек Токтакунов написал на своей странице в фейсбуке, что на встрече с президентом он затронул тему сдержек и противовесов во власти. По мнению юриста, сейчас институт президента доминирует над другими ветвями власти, «не отвечая ни за что». Но, по словам Токтакунова, Жээнбеков дал понять, что никакой конституционной реформы по этому вопросу не будет.

«К моему сожалению, президент ответил, что сейчас не до системы сдержек и противовесов, а он, мол, ни на кого не давит. Я сказал, что ему и давить ни на кого не надо, потому что окружение само угадывает его желания, поэтому у него создается впечатление, что он все делает правильно», — написал он.

Токтакунов добавил, что Жээнбеков не ответил на вопрос о лишении неприкосновенности экс-президентов.

Директор института «Медиа полиси» Бегаим Усенова сказала президенту, что норма закона, по которой генеральный прокурор может защищать честь президента в судах, противоречит Конституции.

По ее словам, президенты должны защищать свои интересы в гражданском порядке, потому что их участие в суде так или иначе оказывает давление на судей. А когда адвокатом президента выступает генпрокурор, судьи испытывают двойное давление.

«[Жээнбеков] сказал, что не собирается судиться [с журналистами], и что как глава государства должен терпеть критику. […] Обычно всегда в первое время [президенты] настроены благожелательно. Никто не подает в суд на журналистов в первый год президентства», — считает Усенова.

Правозащитница также предложила президенту пересмотреть меру наказания по статье «Возбуждение межнациональной вражды», из-за которой каждый кыргызстанец может попасть в тюрьму.

Усенова считает эту меру наказания чрезмерной и предложила Жээнбекову ввести соразмерную ответственность. Например, за первое нарушение закона выписывать штраф, а не отправлять нарушителя в тюрьму.

«[Президент] согласился, что тюрьма — это крайняя мера за высказывания, в особенности за те, которые не несут реальной опасности. Поэтому мы направим свои предложения в аппарат президента», — сказала Усенова.

Над материалом работали: Рустам Халимов, Айсымбат Токоева, Эмиль Султанбеков, Айдай Эркебаева