Албек Ибраимов. Фото: Улан Асаналиев / RFE/RL

ГКНБ задержал мэра Бишкека Албека Ибраимова 19 июля в качестве подозреваемого в трех уголовных делах. Одно из них касается его работы в мэрии — следствие считает, что Ибраимов организовал «коррупционную схему» по незаконному выделению земельных участков частным лицам.

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В Госкомитете нацбезопасности говорят, что Ибраимов «злостно игнорировал» вызовы на допрос и угрожал «вооруженным сопротивлением» в случае его задержания.

В ГКНБ сообщают, что спецслужбы получили «достоверные сведения» о причастности Ибраимова сразу к нескольким «противоправным деяниям», по которым ГКНБ расследует несколько уголовных дел.

Одно из них связано с деятельностью Ибраимова на посту мэра Бишкека. По версии следствия, Албек Ибраимов организовал «коррупционную схему» по незаконному выделению земельных участков частным лицам.

ГКНБ утверждает, что в 2017 году Ибраимов распорядился провести конкурс, в результате которого два земельных участка на юге Бишкека (площадью больше 5 гектар) оформили на подставных лиц. Позже эти участки перепродали по более высокой цене.

Другие уголовные дела, в которых фигурирует Ибраимов, связаны с заводом «ТНК Дастан», который он возглавлял с 2011 по 2012 год.

По версии следствия, Ибраимов заключил контракт на поставку «специальных изделий» на завод по завышенной цене и за это получил от поставщика $270 тысяч.

Другое дело, которое расследует ГКНБ касается продажи полного пакета акций пансионата «Солнечный берег» — следствие считает, что ущерб заводу от этой сделки составил 152 млн. cомов.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев заявил, что не верит в объективность следствия в отношении Албека Ибраимова из-за «пренебрежения правдой» в делах бывшего премьер-министра Сапара Исакова и бывшего мэра Кубанычбека Кулматова, которых ранее арестовали по подозрению в коррупции.

«Трудно вообще понять, как можно обвинить Албека Ибраимова за проект, который принес “Дастан” многомиллионные прибыли, а государству — первые в истории данного предприятия дивиденды», — говорится в пресс-релизе СДПК.

Спустя несколько часов после задержания Ибраимова, глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев подписал приказ о его увольнении.

13 июля депутаты Бишкекского горкенеша единогласно выразили мэру вотум недоверия, но премьер-министр так и не подписал его отставку.

Албек Ибраимов — последний из высокопоставленных приближенных бывшего президента Алмазбека Атамбаева, пока сохраняющий свой пост. До него с должностей ушли генпрокурор Индира Джолдубаева, глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев и премьер-министр Сапар Исаков. Последнего также обвинили в коррупции и заключили в СИЗО.