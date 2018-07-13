Депутаты горкенеша Бишкека единогласно потребовали отставки мэра Ибраимова

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Депутаты выразили вотум недоверия мэру Бишкека Албеку Ибраимову на внеочередном заседании горкенеша 13 июля. За это решение 40 депутатов, присутствовавших на заседании, проголосовали единогласно.

Теперь премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву нужно будет решить, оставлять ли Ибраимова на посту мэра. Если премьер решит не увольнять его, то горкенеш может снова выразить Ибраимову вотум недоверия в течение трех месяцев. Тогда уже премьер будет обязан его уволить.

Председатель горкенеша Алмаз Кененбаев сообщил журналистам, что утром 13 июля он получил письмо от глав всех фракций горкенеша, в котором они попросили рассмотреть вопрос выражения вотума недоверия Ибраимову.

«Сейчас должна идти подготовка к зиме, к праздникам, сколько дорог нужно достроить. Вся эта работа ведется летом. Как можно расценивать его (Ибраимова) уход в отпуск, когда вся эта работа стоит, а первый вице-мэр [Ренат Макенов] под арестом? Руководитель города должен быть ответственным человеком», — сказал Кененбаев.

Самого Ибраимова на заседании не было — с 10 июля он находится в отпуске, а его обязанности исполняет вице-мэр Бакытбек Дюшембиев.

Сам Ибраимов назвал решение горкенеша политическим заказом.

«К сожалению, я поздно узнал о сегодняшних событиях, которые происходят в Бишкекском городском кенеше. Я был три дня в горах и поэтому поздно узнал. Обо всем происходящем я сделаю конкретные заявления в кратчайшее время», — сказал он.

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев назвал решение горкенеша «предсказуемым результатом грязной травли и политически мотивированного преследования» Ибраимова.

«Посмотрите, какую грязь льют, как мешают работе! Уже почти полгода. Причем, все действующие лица понимают, что к борьбе с коррупцией никакого отношения все это не имеет, — цитирует Атамбаева пресс-служба возглавляемой им СДПК. — [Ибраимов] смело принимал решения, зачастую непопулярные. Но всегда сам отвечал перед горожанами и никогда не прятался за чужие спины. Сегодня, это редкое качество».

В июне Госкомитет нацбезопасности допросил Ибраимова как свидетеля по делу о растрате имущества в особо крупном размере в компании ТНК «Дастан» в 2012 году. Тогда Ибраимов был директором «Дастана».

Спецслужбы оценивают ущерб от предполагаемой растраты в $470 тысяч. Сам политик считает это дело политически мотивированным.

«Последние события, происходящие у нас в стране, а также аресты моих соратников из команды Атамбаева, дают мне основания предполагать, что это и другие уголовные дела в отношении меня являются политически мотивированными», — сказал Ибраимов.

Ибраимов — последний сторонник экс-президента Атамбаева, занимающий высокий пост в Кыргызстане. В числе покинувших свои посты с начала 2018 года — премьер-министр Сапар Исаков, генпрокурор Индира Джолдубаева, глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев и руководитель администрации президента Фарид Ниязов.