Налоговая служба в начале июля запустила выдачу электронных патентов для предпринимателей Бишкека и Оша. Это могло сильно облегчить им жизнь, но на деле, получая электронный патент, ходить в налоговую все равно придется — за бумажным страховым полисом.

В начале июля премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев одобрил выдачу электронного патента для налогоплательщиков. Пока это пилотный проект — получить такой патент можно только в Бишкеке и Оше.

«[Сейчас получение патента] занимает у налогоплательщиков большое время (приход в пункт выдачи, очередь в кассе и пункте выдачи, обратная дорога). Нет возможности приобретения патента в вечернее и нерабочее время», — сообщали тогда в пресс-службе правительства.

Однако на практике оказалось, что получить электронный патент не так легко, а человеку все равно придется приходить в налоговую службу.