Налоговая служба в начале июля запустила выдачу электронных патентов для предпринимателей Бишкека и Оша. Это могло сильно облегчить им жизнь, но на деле, получая электронный патент, ходить в налоговую все равно придется — за бумажным страховым полисом.
В начале июля премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев одобрил выдачу электронного патента для налогоплательщиков. Пока это пилотный проект — получить такой патент можно только в Бишкеке и Оше.
«[Сейчас получение патента] занимает у налогоплательщиков большое время (приход в пункт выдачи, очередь в кассе и пункте выдачи, обратная дорога). Нет возможности приобретения патента в вечернее и нерабочее время», — сообщали тогда в пресс-службе правительства.
Однако на практике оказалось, что получить электронный патент не так легко, а человеку все равно придется приходить в налоговую службу.
Дата-журналистка «Клоопа» Савия Хасанова попробовала получить электронный патент, но у нее ничего не вышло.
Первая трудность, с которой она столкнулась — это то, что для получения патента необходимо заполнить заявление на сайте Государственной налоговой службы (ГНС) и отнести его в налоговую, чтобы вам дали доступ к личному кабинету.
«Для того, чтобы получить электронный патент, нужно физически пойти в налоговую. Там мне сказали возвращаться обратно к компьютеру, зарегистрироваться на сайте, заполнить заявление, распечатать его и вернуться с заявлением. В итоге, я опять отстояла часовую очередь в “РСК-Банке” и продлила патент по старинке», — рассказывает Хасанова.
По ее словам, вторая проблема в том, что страховой полис, который выдается Соцфондом, можно получить только в бумажном виде. А патент без страхового полиса недействителен.
«При продлении страхового полиса выяснилось, что делать его электронным Соцфонд не собирается. То есть, каждый раз [при продлении электронного патента] нужно будет опять ездить в налоговую и продлевать страховой полис, проходя те же процедуры», — говорит она.
Электронный патент + бумажный полис
Начальник отдела пресс-службы ГНС Эркин Сазыков говорит, что за выдачу страховых полисов отвечает Социальный фонд. В самом Соцфонде объясняют, что единственная опция, которая может облегчить получение полиса — это возможность заплатить за него через терминалы («Мобильник», Qiwi) или банкоматы «РСК Банка», «Айыл Банка» и «Росинбанка».
Но даже оплатив полис в терминале, вам все равно придется прийти с чеком в Социальный фонд (или налоговую, где есть стойка Соцфонда), чтобы вам его выписали.
«С этим чеком вы идете в районное управление, в котором вы зарегистрированы. Там вам выдадут страховой полис. Вам не надо будет ходить в банк и отстаивать там очередь», — объясняют в пресс-службе Соцфонда.
Все ради безопасности
Эркин Сазыков из ГНС говорит, что принести в налоговую заявление, которое вы предварительно заполните на сайте и распечатаете, нужно ради безопасности. По его словам, налоговая служба должна сначала идентифицировать налогоплательщика и только потом давать ему доступ к личному кабинету, где можно получить электронный патент.
«Это сделано для безопасности. Не надо этого пугаться. До этого люди ходили, около двух часов уходило [на оформление патента]. Один раз, как говорят, помучиться, и в следующий раз сможете не только приобретать патент, но и пользоваться налоговыми услугами в электронном варианте», — уверяет он.
Придя в налоговую, налогоплательщик может по заявлению получить логин для входа в личный кабинет на сайте ГНС. Пароль заявитель придумывает сам.
«Люди может быть неправильно понимают, но получение доступа — это разовая процедура. […] Если вы получили логин и пароль, то больше вам никогда не нужно будет ходить в налоговую службу. Если вы получите доступ к личному кабинету, то вы сможете не только патент получить, но и декларацию сдавать, платить другие налоги, переписываться с налоговиками, сдавать отчеты», — объясняет Сазыков.
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