В Бишкеке и Оше хотят ввести электронный патент

Правительство планирует ввести в пилотном режиме электронный патент в Бишкеке и Оше. Для получения такого патента у граждан должна быть электронная цифровая подпись.

Министерство экономики вынесло на общественное обсуждение проект постановления о тестировании системы электронных патентов в Бишкеке и Оше.

Согласно документу, электронные патенты планируется выдавать с 1 апреля до 30 июня.

Госорганы хотят внедрить такую практику, потому что действующий порядок выдачи патентов занимает у граждан «много времени».

«У налогоплательщиков отсутствует возможность получения патента через интернет, хотя имеется возможность оплатить налоги удаленно. Для получения патента они должны прийти в пункт выдачи патентов, отстоять очередь и так далее», — говорится в справке-обосновании.

Для получения получения электронного патента гражданин должен сделать электронную цифровую подпись.

В документе прописано, что для создания программного обеспечения по выдаче электронного патента потребуется 4,7 млн сомов.

Авторы проекта постановления указывают, что финансировать разработку и внедрение электронного патента будут зарубежные доноры.

Патент — это документ, позволяющий гражданам вести малый бизнес, не регистрируя юридическое лицо. Кроме того, патент позволяет кыргызстанцам работать в компаниях без составления контракта.

Покупая патент кыргызстанцы уплачивают фиксированную сумму в качестве подоходного налога. Часть отчислений идет в Cоциальный фонд.

Сейчас граждане должны обновлять патент ежемесячно, его стоимость зависит от вида деятельности, на которую приобретается патент.