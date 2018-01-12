Суд оштрафовал участников массовой драки в Караколе

В Караколе у одного из пунктов проката лыж произошла драка между сотрудниками магазина и их клиентами. Суд оштрафовал каждого участника потасовки на полторы тысячи сомов и привлек к общественным работам на 8 часов.

Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области сообщила, что Каракольский суд признал всех шестерых участников драки виновными по статье «Хулиганство».

«На участников драки наложен штраф в размере 1,5 тыс. сомов, также их привлекут к общественным работам на восемь часов», — говорится в постановлении суда.

Ранее появилась информация о том, что драка между мужчинами произошла возле Каракольского отделения милиции, однако в МВД ее опровергли и заявили, что милицейский пункт раньше находился недалеко от места инцидента.

По данным милиции, драка произошла 5 января, однако видеозапись появилась в интернете только 11 января.

На видео запечатлено, как шесть парней дерутся возле пункта проката лыж.

«Один из знакомых сломал лыжную палку, и когда пришли вечером, сотрудники из проката попросили либо выплатить штраф, либо вернуть палку. Из-за этого возникло недопонимание и произошла драка», — рассказал один из участников инцидента.

После драки клиенты и сотрудники магазина помирились, ущерб магазину был возмещен.