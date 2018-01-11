Чуйская область: Сотрудники Госрегистра «незаконно» выдавали участки под строительство в селе Пригородном

Прокуратура Аламудунского района Чуйской области возбудила уголовное дело на сотрудников Госрегистра, которые «незаконно» выдавали участки для постройки домов в селе Пригородном.

Дело возбуждено на работников Пригородного айыл окмоту, управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество Аламудунского района (Госрегистр) и Аламудунского районного управления по градостроительству и архитектуре.

По данным Генеральной прокуратуры, сотрудники двух ведомств «были в сговоре» и внесли «ложные сведения в генеральный план застройки жилого массива “Умут”» в селе Пригородном.

В период с 2011 по 2016 года они «незаконно» выдали 291 земельный участок, в том числе и для строительства частных домов.

«В нарушение строительных норм и правил построены 16 жилых домов, где проложены подземные газопроводные трубы, что в случае повреждения или взрыва газопровода может привести к человеческим жертвам», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Также в Генпрокуратуре сообщили, что остальные участки раздавались из земель санитарно-защитной зоны очистительных сооружений города Бишкек.

«При этом не были соблюдены разрывы между ограждением сибиреязвенных очагов и жилым районом, что вызывает угрозу возникновения и распространения заразных болезней», — говорится в сообщении.

Также эти сотрудники подделали постановления сельской администрации Пригородного и «незаконно предоставили» 87 участков в жилмассиве «Салкын».

«Впоследствии на эти земельные участки незаконно выданы государственные акты о праве частной собственности и разрешительные документы на строительство жилых домов», — сообщает Генпрокуратура.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений по статьям «Коррупция» и «Мошенничество» и передано для расследования в Госкомитет нацбезопасности.

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