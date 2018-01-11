Мэрия Бишкека наказала дворников за «недостаточную работу» по уборке снега

Мэрия объявила выговоры и замечания всем начальникам участков предприятия «Тазалыка» за «недостаточную работу» по уборке снега. Власти города выписали предупреждения частным компаниям, которые не убирали участки, прилегающие к их зданиями или офисам.

Пресс-служба мэрии сообщила, что все начальники участков, старшие мастера и мастера участков «Тазалыка» получили дисциплинарные взыскания из-за плохой очистки города от снега и наледи.

«В зимний период особенно остро встает вопрос борьбы с гололедом на территории Бишкека, который остается актуальным вплоть до наступления весны и напрямую связан с безопасностью и здоровьем горожан», — сообщает пресс-служба мэрии.

Также частные компании, которые не очищали от наледи прилегающие к их офисам территории, получили предупреждения и могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 5 тысяч сомов.

Мэрия Бишкека убирает 241 столичную улицу — в зимний период на улицы ежедневно выходят более 500 дворников, 100 грузчиков и 44 единицы спецтехники.

Также мэрия по всему городу поставила 20 ящиков с песчано-соляной смесью для подсыпки и очистки тротуаров.

В первый день после выпадения снега в больницы Бишкека обратились более 20 горожан с травмами из-за падения на улицах.

Теперь жители Бишкека могут обратиться к мэрии с просьбой посыпать наледь песком по номерам WhatsApp: