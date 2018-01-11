«Хуавей» будет устанавливать камеры на дорогах Кыргызстана

Премьер-министр Сапар Исаков подписал контракт с китайской компанией «Хуавей» на реализацию проекта «Умный город». Власти обещали установить камеры для фиксации нарушений на дорогах еще с 2011 года, но видеонаблюдение появилось только на нескольких крупных перекрестках Бишкека.

В пресс-службе правительства сообщили, что Исаков подписал контракт с представителями компании «Хуавей» 11 января. Инвестиции в проект «Умный город» составят 60 млн долларов.

По словам Исакова, деньги, потраченные на установку камер, будут выплачиваться компании за счет штрафов.

«После установки камер на 70 перекрестках в Бишкеке и Оше правительство равными долями в течение пяти лет будет выплачивать деньги, которые вложит компания. Мы, конечно, “отобьем” их раньше, но установили такой срок для гарантии. Хотел бы отметить, что суммой с собранных штрафов будет распоряжаться лишь кыргызская сторона», — сказал Исаков на церемонии заключения соглашения.

По словам главы правительства, проект «Умный город» полностью реализуют по всей стране в течение полутора лет. Исаков неоднократно заявлял, что камеры в Бишкеке, Оше и Чолпон-Ате установят уже весной 2018 года.

«Компания “Хуавей” должна обеспечить соответствие всего оборудования и услуг требованиям защиты персональных данных, а также требованиям к кибер-безопасности в соответствии с законодательством Кыргызстана», — сказал премьер-министр.

Камеры фото- и видеофиксации на дорогах будут регистрировать нарушения правил дорожного движения. Проект «Умный город» входит в программу правительства «Таза коом».

Правительство подписало контракт с компанией, несмотря на то, что в 2015 году Финпол Кыргызстана обвинял «Хуавей» в превышении стоимости строительства волоконно-оптических линий связи из китайского города Иркештам в Ош.

В связи с этим, Финпол арестовал все расчетные счета и имущество компании. Руководству «Хуавей» в Кыргызстане заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сам Сапар Исаков на своей пресс-конференции в декабре 2017 года назвал эту компанию «крутой», потому что она делала проект «Умный Дубай».

«Хуавей» — одна из крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций в Китае. У компании уже разработана система для контроля функционирования городов под названием «Умный город».

Безопасность на дорогах

Вопрос о безопасности на дорогах неоднократно поднимался на самом высоком уровне после нескольких резонансных аварий.

Одной из самых громких аварий стала гибель вице-премьер-министра Темира Джумакадырова, который 7 октября направлялся в Таласскую область. Тогда при столкновении машины Джумакадырова и КамАЗа погибли вице-премьер-министр, его водитель и помощник.

Требовали обеспечить безопасность на дорогах и премьер-министр Сапар Исаков, и депутаты парламента, и экс-президент Алмазбек Атамбаев.

Но единственное, что до сих пор сделали власти — установили лежачие полицейские и знаки возле школ и детсадов.

Власти обещают установить камеры для фиксации нарушений на дорогах Бишкека по проекту «Безопасный город» с 2011 года. Однако с тех пор были поставлены только несколько камер на перекрестках в пригороде Бишкека.

Правительство провело два тендера — первый конкурс прошел с нарушениями, а из-за второго тендера власти до сих пор судятся с выигравшей компанией «Стилсофт Бишкек». Проект оценивался в 60 млн долларов.

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