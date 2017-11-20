Сапар Исаков: Камеры на дорогах появятся весной 2018 года

Премьер-министр Сапар Исаков заявил, что реализация проекта «Безопасный город» начнется весной 2018 года. Пока неизвестно, какая компания будет устанавливать камеры на дорогах.

Исаков заявил на заседании парламентского комитета 20 ноября, что камеры на дорогах появятся весной 2018 года.

«Сегодня с двумя компаниями идут переговоры, имеющими опыт работы на мировом рынке в этой части. Дайте еще чуть-чуть времени, постараемся отработать без нагрузки на бюджет», — сказал он.

Правительство планирует установить камеры в Бишкеке и Оше, а также на дороге Бишкек — Чолпон-Ата, по которой туристы могут доехать до озера Иссык-Куль.

По словам Исакова, компания, которая займется установкой камер на дорогах, должна иметь большой опыт сбора штрафов. Также эта компания должна обучить специалистов в Кыргызстане для обслуживания оборудования.

Премьер-министр считает, что после передачи Кыргызстану оборудования им должна управлять независимая компания.

«Потому что если мы будем передавать в МВД или мэрию, там обязательно начнется коррупция», — сказал он.

Ранее Госкомитет информационных технологий и связи сообщил, что китайская компания Huawei может получить контракт на установку камер на дорогах. Однако окончательное решение по компании, которая будет устанавливать камеры на дорогах, пока не принято.

В плане правительства было прописано, что камеры на дорогах Бишкека и Оша должны появиться до 30 ноября. Патрульная милиция тогда заявила, что система будет отправлять штрафы не фактическим владельцам машин, а тем, на кого оформлено авто.

Безопасность на дорогах

Вопрос о безопасности на дорогах неоднократно поднимался на самом высоком уровне после нескольких резонансных аварий.

Одной из самых громких аварий стала гибель вице-премьер-министра Темира Джумакадырова, который 7 октября направлялся в Таласскую область. Тогда при столкновении машины Джумакадырова и КамАЗа погибли вице-премьер-министр, его водитель и помощник.

Требовали обеспечить безопасность на дорогах и премьер-министр Сапар Исаков, и депутаты парламента, и президент Алмазбек Атамбаев.

Но единственное, что до сих пор сделали власти — это то, что они установили лежачие полицейские и знаки возле школ и детсадов.

Власти обещают установить камеры для фиксации нарушений на дорогах Бишкека по проекту «Безопасный город» с 2011 года. Однако с тех пор были поставлены только несколько камер на перекрестках в пригороде Бишкека.

Правительство провело два тендера — первый конкурс прошел с нарушениями, а из-за второго тендера власти до сих пор судятся с выигравшей компанией «Стилсофт Бишкек». Проект оценивался в 60 млн долларов.

В июле 2017 года президент Алмазбек Атамбаев заявил, что проект реализуют за счет денег от продажи мобильного оператора «Мегаком». Но пока компанию не продали.

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