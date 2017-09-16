Во время встречи с журналистами вице-премьер-министр Темир Джумакадыров не смог назвать сумму расходов и источник финансирования программы «Умный Город». Он утверждает, что в «пилотном режиме» власти Оша и Бишкека будут сами оценивать сумму на воплощение программы.

Вице-премьер-министр Темир Джумакадыров говорит, что правительство не определило точную сумму расходов на проект «Умный Город».

«Сейчас мы можем его сделать в пилотном режиме, но так как это страновой проект, то каждый город будет сам оценивать, сколько будет потрачено средств. Пока нет точной общей суммы», — сказал он.

Джумакадыров также не смог рассказать журналистам о источнике финансирования проекта. По его словам, правительство будет искать доноров, которые помогут покрыть расходы на проект.

Проект «Умный Город»

«Умный Город» один из девяти проектов государственной программы «Таза Коом», который поможет обеспечить безопасность на улицах городов.

В частности, правительство планирует поставить в городах фото и видеокамеры для фиксации нарушений правил дорожного движения. Пилотными городами объявили Бишкек и Ош.

Премьер-министр Сапар Исаков в конце августа поручил, чтобы «Умный Город» запустили в пилотном режиме в Бишкеке с 1 октября.

Первые камеры поставят на пересечении проспектов Чуй и Манаса, а на площади Ала-Тоо установят систему обзорного видеонаблюдения «Антитеррор».

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