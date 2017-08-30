Премьер-министр Сапар Исаков приказал чиновникам усилить работу по обеспечению безопасности на дорогах. Кроме того, с октября на пересечении проспектов Чуй и Манаса в пилотном режиме запустят проект «Умный город».

На заседании правительства Исаков заявил, что безопасность на дорогах — самая острая проблема в обществе. Он приказал, чтобы перед началом учебного года патрульные милиционеры стояли рядом со школами и ловили нарушителей.

«Нужно, чтобы патрульная милиция стояла не за “зебрами”, а перед ними и не ловили людей, которые уже нарушили правила дорожного движения, а предупреждали нарушения», — заявил он.

Премьер-министр поручил вице-премьеру Темиру Джумакадырову «агрессивно работать с соответствующими подразделениями».

«За 7 месяцев на дорогах погибли 400 граждан. Это очень страшная цифра, такого не должно быть совсем», — добавил Исаков.

Проект «Умный город»

Также на заседании мэр Бишкека Албек Ибраимов сообщил, что с октября на пересечении проспектов Чуй и Манаса установят фото- и видеокамеры для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Кроме того, на центральной площади Ала-Тоо установят систему обзорного видеонаблюдения «Антитеррор».

Мэр Оша Айтмамат Кадырбаев сообщил, что в городе проводятся подготовительные работы на центральных улицах для установки камер наблюдения.

Пилотная версия проекта «Умный город» является ключевым в проекте «Таза Коом» по формированию новой современной цифровой платформы страны.

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