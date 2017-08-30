Участники Форума свободы слова в Бишкеке призвали президента Алмазбека Атамбаева «обеспечить свободу слова» в Кыргызстане.

Политики, правозащитники и активисты 30 августа на Форуме свободы слова призвали власти «обеспечить свободу слова и прекратить политические гонения».

Бывший депутат Феликс Кулов сказал, что Атамбаев должен прекратить «давление» на СМИ и оппозицию. По его словам, если этого не произойдет, то могут повториться революции марта 2005 и апреля 2010 года.

«Последние события показывают, что власть подумала, что больше никто не поднимется. Они уверены, что даже незаконные судебные решения не всколыхнут народ. […] Обвинительные приговоры выносятся без доказательств, в нарушение законодательства. Рано или поздно это будет иметь последствия», — сказал он.

Депутат парламента Жанар Акаев, которого исключили из пропрезидентской партии социал-демократов (СДПК), считает, что власти «запугали и журналистов, и парламент».

«Многомиллионные иски против “Азаттыка”, “24.kg”, “Занозы” подорвали авторитет власти. Без разбирательства закрыли телеканал “Сентябрь”. Это возмутительно! Даже юмористам запрещают выступать с определенными шутками перед народом. Ограничение свободы слова дошло до абсурда», — сказал он.

Бывший замминистра социального развития Эдиль Байсалов считает, что «давление на СМИ достигло своего пика».

«Мы видели многое, но впервые использовано антитеррористическое законодательство, чтобы закрыть телеканал [“Сентябрь”]», – сказал он.

Правозащитница Динара Ошурахунова считает, что ближе к выборам будет усиливаться давление на журналистов и гражданских активистов.

«Мы видим под какими необоснованными предлогами закрывают СМИ, и давление будет только усиливаться», — сказала она.

На момент публикации материала журналистам Kloop.kg не удалось связаться с администрацией президента.

Иски против СМИ

Атамбаев начал судиться со СМИ в начале марта 2017 года. Тогда Генпрокуратура подала иски в защиту чести и достоинства президента на два онлайн-издания — «Занозу» и «Азаттык» («Радио Свобода»). С «Занозы» Генпрокуратура потребовала 6 млн сомов, а с «Азаттыка» 20 млн сомов.

Однако Атамбаев после встречи с главой «Радио Свобода» Томасом Кентом поручил отозвать иски к «Азаттыку». Атамбаев заявил, что «Азаттык» стал «лучше писать» после того, как там сменилось руководство и изменилась редакционная политика.

Против «Занозы» Генпрокуратура подала еще три иска. Октябрьский районный суд Бишкека признал издание и его учредителей виновными в «распространении ложной информации». По решению суда, ответчики должны выплатить Атамбаеву 30 млн сомов.

На своей летней пресс-конференции Атамбаев заявил, что не станет прощать «Занозу». По его словам, исками против издания он хочет научить журналистов писать «честно».

«Я же требую только одного, чтобы пресса была правдивой. Если правда, то пишите про меня хоть что. Но давайте уйдем от клеветы. Если я дам этот урок, то остальные просто побоятся», — сказал он.

Соучредители издания Дина Маслова и Нарын Айып видят в исках давление на независимые СМИ. Они обжаловали решения суда по всем пяти искам.

Суд недавно вынес решение закрыть телеканал «Сентябрь», который связан с оппозиционером Омурбеком Текебаевым. Суд посчитал, что телеканал транслировал «экстремистский материал».

Руководство телеканала переименовало его в «Жалбырак ТВ» и продолжило вещание в интернете из-за «давления властей».

Омбудсмен Кубат Оторбаев назвал решение о закрытии телеканала «чрезмерно суровым». Он считает, что власти могли ограничиться вынесением предостережения телеканалу.

По теме: