Верховный суд признал законным решение ЦИКа о недействительности подписей, которые собрал оппозиционер Омурбек Текебаев для участия на выборах президента. Ранее ЦИК не принял более 38 тысяч подписей в поддержку политика из-за того, что сбор подписей оплачивался из его личных средств.

В суде посчитали «обоснованным» решение ЦИКа не принимать подписи в поддержку Текебаева.

«Решение ЦИКа о признании недостоверными подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата Текебаева, за нарушение порядка финансирования признано законным и обоснованным», — сказано в постановлении суда.

Рабочая группа ЦИКа 17 августа признала 38 тысяч подписей в поддержку политика недействительными. В Центризбиркоме заявили, что организация сбора подписей должна была оплачиваться из избирательного фонда политика, а не из его личных средств.

Юристы политика посчитали решение ЦИКа «незаконным».

«Действительность подписей финансированием денег не подтверждается. Это же бред», — заявлял адвокат Канатбек Азиз.

Для регистрации в качестве кандидата в президенты в ЦИК нужно предоставить более 30 тысяч подписей, сдать тест на знание кыргызского языка и внести избирательный залог в размере 1 млн сомов.

Юристы Текебаева утверждают, что до того, как стало известно о сдаче Текебаевым теста по госязыку, ЦИК признал действительными более 30 тысяч подписей, но потом изменил свое решение.

Дело Текебаева

Оппозиционер Омурбек Текебаев собирался участвовать в выборах на пост главы государства.

Но суд приговорил политика к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в получении взятки в 1 миллион долларов.

Однако из этого срока политик пробудет в заключении 4,5 года. Судья применил к нему амнистию в честь 65-летия Декларации ООН по правам человека.

Сам Текебаев и его сторонники считают дело «политически мотивированным».

До этого Текебаев был одним из главных критиков президента страны Алмазбека Атамбаева.

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