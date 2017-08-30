Freedom House: В Узбекистане наблюдаются «позитивные изменения»

Международная правозащитная организация опубликовала отчет о том, что изменилось в Узбекистане с момента смерти Ислама Каримова, и какие реформы уже провел новый президент Шавкат Мирзиёев. Правозащитники считают, что Мирзиёев взял курс на то, чтобы страна стала более открытой.
Отчет под названием «Узбекистан: Год после» был опубликован 28 августа. В нем авторы рассматривают изменения в стране с приходом к власти президента Шавката Мирзиёева.
В целом, правозащитники видят много «благоприятных реформ и позитивных изменений» в стране, проводимых нынешней властью. В частности, в отчете описываются улучшения в международных отношениях, реформы в гражданском обществе, судебной, религиозной и медиа-сферах.
Признаки оттепели
Правозащитники считают, что избрание Мирзиёева президентом повлекло за собой перемены. Во время выборов его оппонентам дали возможность для критики, что, например, было невозможно в период президентства Ислама Каримова.
Кроме того, в стране появилась какая-то видимость предвыборных кампаний, а знаменитости призывали людей принять участие в выборах.
«Хотя Мирзиёев набрал на 2% меньше, чем Каримов (90%) на выборах в 2015 году, это стало небольшим шагом навстречу мировому сообществу. Он показал, что заботится о факте своей легитимности не только в Узбекистане, ведь 90% голосов могли бы подорвать доверие мирового сообщества к новоизбранному лидеру», — говорится в отчете.
«Многообещающие» реформы Мирзиёева
Правозащитники обратили внимание на то, что через два месяца после избрания его президентом Мирзиёев освободил несколько политзаключенных, которые находились в тюрьме многие годы. На свободу вышел независимый журналист Мухаммад Бекжан, которого держали в тюрьме с 1999 года по «сфабрикованным обвинениям».
Также Мирзиёев освободил оппозиционного активиста Самандара Куканова, который просидел в тюрьме 23 года, и одного из первых банкиров страны Рустама Усмонова, который провел в тюрьме 19 лет за критику власти Каримова.
Однако авторы отчета считают, что несмотря на освобождение политзаключенных в Узбекистане, еще рано говорить о существенных реформах.
«Эти освобождения были проведены таким образом, что никто не стал задавать никаких вопросов о том, за что вообще люди туда попали», — отмечается в отчете.
По мнению экспертов Freedom House, важным стало решение об отмене выездных виз. Раньше жители Узбекистана должны были получить штамп в паспорте в Министерстве внутренних дел, и лишь после этого они имели право выехать из страны.
В августе власти объявили, что выездные визы отменят с января 2019 года. Но правозащитники считают, что власти не прилагают достаточных усилий для улучшения ситуации.
В отчете говорится, что спустя почти год президентства Мирзиёева, у многих жителей страны все еще нет возможности спокойно перемещаться по республике.
Реформы коснулись судебной системы, гражданского и религиозного права. Правозащитники пишут, что ранее все попытки привлечь внимание властей к проблемам в обществе подавлялись, иногда жестоко, а правоохранители игнорировали просьбы граждан.
«С приходом Мирзиёева власти начали сотрудничать с активистами и уведомлять их о ходе громких дел», — сказано в отчете.
В отчете указывается, что во времена правления первого президента Ислама Каримова, люди, которые придерживались течения ислама, не поддерживаемого государством, признавались «экстремистами» или «террористами».
Государство составляло «черный список» — люди, чьи имена значились в списке, не могли получить работу, социальные пособия или выехать за пределы района.
«Несмотря на то, что сейчас еще слишком рано говорить о значительных изменениях, Мирзиёев распорядился убрать четыре тысячи человек из так называемого “черного списка”», — говорится в отчете.
К примеру, в апреле 2017 года журналист Хайрулла Хамидов был вычеркнут из списка и смог получить работу в Национальной телерадиокорпорации Узбекистана.
По мнению авторов документа, самые многообещающие изменения, которые произошли в Узбекистане с приходом Мирзиеёва, связаны с медиа.
После слов президента о «надобности критики» многие издания стали косвенно указывать на ошибки региональных властей.
«Критика стала более заметной лишь в экономической и социальной сферах. Тем не менее, для Узбекистана это большой шаг навстречу реформам», — отмечают в докладе.
Выводы Freedom House
Организация считает, что все признаки изменений могут быть лишь маскировкой и подготовкой к переходу в «режим правления Каримова».
Авторы документа полагают, правительство Мирзиёева своими действиями может ненароком приучить подрастающее молодое поколение к тому, что они начнут требовать изменений и реформ.
«Возможно, нынешние права человека в стране еще далеки от идеала, но международное сообщество должно признать позитивные изменения в стране, но продолжать подталкивать правительство к полномасштабной реформе для того, чтобы Узбекистан стал процветающим, безопасным и плюралистическим государством», — говорится в отчете.
Шавкат Мирзиёев стал президентом в декабре 2016 года. Это произошло после того, как скончался правящий на протяжении 26 лет Ислам Каримов.
Мирзиёев во времена Каримова занимал пост премьер-министра Узбекистана..