Freedom House: В Узбекистане наблюдаются «позитивные изменения»

«Многообещающие» реформы Мирзиёева

Правозащитники обратили внимание на то, что через два месяца после избрания его президентом Мирзиёев освободил несколько политзаключенных, которые находились в тюрьме многие годы. На свободу вышел независимый журналист Мухаммад Бекжан, которого держали в тюрьме с 1999 года по «сфабрикованным обвинениям».

Также Мирзиёев освободил оппозиционного активиста Самандара Куканова, который просидел в тюрьме 23 года, и одного из первых банкиров страны Рустама Усмонова, который провел в тюрьме 19 лет за критику власти Каримова.

Однако авторы отчета считают, что несмотря на освобождение политзаключенных в Узбекистане, еще рано говорить о существенных реформах.

«Эти освобождения были проведены таким образом, что никто не стал задавать никаких вопросов о том, за что вообще люди туда попали», — отмечается в отчете.