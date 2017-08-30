Рабочая группа Центризбиркома зарегистрировала лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова и бывшего вице-мэра Бишкека Эрниса Зарлыкова в качестве кандидатов в президенты. Теперь на пост главы государства претендуют шесть человек.

ЦИК 30 августа зарегистрировал следующих кандидатов:

Лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова

Бывшего вице-мэра Бишкека Эрниса Зарлыкова

Ранее они успешно сдали экзамен на знание кыргызского языка, более 30 тысяч подписей и внесли избирательный залог в размере более 1 млн сомов.

Центризбирком завершил прием подписей от претендентов на пост президента в ночь на 26 августа. Всего их сдали 24 кандидата, однако все подписи оппозиционера Омурбека Текебаева признали недействительными из-за того, что их сбор оплачивался из личных средств политика.

Ранее ЦИК уже зарегистрировал четырех человек в качестве кандидатов на пост президента — трех бывших премьер-министров — Сооронбая Жээнбекова, Омурбека Бабанова, Темира Сариева и лидера партии «Онугуу — Прогресс» Бакыта Торобаева.

Президентские выборы пройдут 15 октября этого года.

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