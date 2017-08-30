В Санкт-Петербурге умер ВИЧ-положительный ребенок, родители которого отказались от антиретровирусной терапии из-за «религиозных убеждений». Они заявляли, что их ребенок абсолютно здоров и не нуждается в приеме лекарств.

Ребенок скончался 27 августа. Об этом фонду «СПИД.Центр» сообщил местный активист, пожелавший остаться неизвестным.

Родители утверждали, что их ребенок абсолютно здоров и не нуждается в приеме лекарств, однако на последнем обследовании выяснилось, что состояние ребенка уже критическое.

«К сожалению, лечение началось очень поздно, так как родители от терапии категорически отказывались», — сказал специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекций Евгений Воронин.

С чего все началось?

Ребенок состоял на учете в Центре борьбы со СПИДом. В 2016 году он получал терапию будучи в крайне тяжелом состоянии. Родители, несмотря на показания анализов, все равно настаивали на отказе от лечения.

Тогда врачи и активисты обратились в суд, и по его решению ребенок четыре месяца проходил антиретровирусную терапию.

После лечения в больнице ребенку стало лучше, и его вернули в семью, где родители вновь прекратили давать ему лекарства.

Активисты неоднократно обращались в прокуратуру и детскому омбудсмену, но никакой реакции не последовало.

Это не первый подобный случай в России. В апреле 2017 года в Тюмени от ВИЧ-инфекции умерла 3-летняя девочка, мама которой отказалась лечить ребенка, утверждая, что «такой болезни не существует».

По факту смерти девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», однако позднее дело прекратили, поскольку супруг подсудимой примирился с ней.

Фото: GLOBAL LOOK press, Замир Усманов

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