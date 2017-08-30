Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые посетит Кыргызстан 6 сентября с рабочим визитом. Одной из тем обсуждения президентов Кыргызстана и Узбекистана станут вопросы о границе между странами.

О визите Мирзиеева в Кыргызстан стало известно из телефонного разговора премьер-министров двух стран — Сапара Исакова и Абдуллы Арипова.

Ожидается, что Мирзиёев и Атамбаев обсудят делимитацию и демаркацию кыргызско-узбекской границы, а также строительство железной дороги Андижан — Ош — Иркештам.

В середине августа стало известно, что Атамбаев собирается посетить Узбекистан, однако дата его визита не была озвучена.

Это первый визит Шавката Мирзиёева в Кыргызстан. До этого Мирзиеев и Алмазбека Атамбаев встречались в Узбекистане 24 декабря 2016 года.

По словам Сапара Исакова, бывшего на тот момент завотделом внешней политики аппарата президента, это был первый визит главы иностранного государства после избрания Шавката Мирзиеева на пост президента Узбекистана.

Тогда Атамбаев заявил, что странам нужно делать упор на «развитие отношений, снятие ограничений и ненужных преград».

В ходе встречи Мирзиеев заявил, что страны должны «нарастить торгово-экономические отношения и товарооборот».

«За эти три месяца (после смерти Ислама Каримова) ваша делегация приезжала к нам, наша делегация ездила к вам, очень много позитивного произошло у двух наших народов. Они этого очень долго ждали», — сказал президент Мирзиеев.

По завершении визита Мирзиеев лично сопроводил Атамбаева в аэропорт.

Переговоры по границам

Отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном время от времени обострялись из-за вопросов по межгосударственной границе и гидроэнергетических ресурсов.

Переговоры по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы стали более активными с момента прихода Шавката Мирзиёева на пост президента Узбекистана после смерти Каримова.

За последний год Кыргызстан и Узбекистан уже провели серию встреч по согласованию границ, в том числе власти обеих стран организовали визиты делегаций друг к другу.

Сейчас на кыргызско-узбекской границе не согласовано 300 километров на 58 участках. Общая протяженность границы между Узбекистаном и Кыргызстаном составляет 1370 километров.

Вопрос определения границы между странами не может решиться с момента распада Советского Союза, потому что центральноазиатские страны предлагают разные документы и карты по обозначению их территорий.

Территории Кыргызстана и Узбекистана смыкаются в Ферганской долине и образуют сложную систему границ между странами, которая усугубляется наличием анклавов стран на территориях друг друга.

На несогласованных участках границы нередко происходят конфликты между гражданами двух стран.

Фото: Султан Досалиев

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