Австрийская писательница Даниэла Эммингер собирается публиковать роман о природе Кыргызстана.

На встрече с послом Кыргызстана в Австрии Бакытом Джусуповым, Эммингер рассказала о том, что собирается публиковать роман о народе и природе Кыргызстана. Книга будет опубликована на немецком языке.

С помощью своего романа Эммингер хочет рассказать австрийцам о Кыргызстане и его народе.

Она посетила Кыргызстан в 2015 году и планировала провести в стране всего несколько недель, но вдохновленная народом и природой страны, она решила остаться и написать свой роман. За это время она успела побывать почти в каждом регионе страны.

Эммингер вдохновилась чтением эпоса «Манас» и произведениями Чынгыза Айтматова.

Джусупов поблагодарил писательницу и пообещал оказать содействие в популяризации произведения на территории Австрии и Кыргызстана.

Даниэла Эммингер — автор пяти книг и лауреат нескольких литературных премий.

Фото: Oesterreichischer Buchpreis

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