Австрийская писательница Даниэла Эммингер собирается публиковать роман о природе Кыргызстана.
На встрече с послом Кыргызстана в Австрии Бакытом Джусуповым, Эммингер рассказала о том, что собирается публиковать роман о народе и природе Кыргызстана. Книга будет опубликована на немецком языке.
С помощью своего романа Эммингер хочет рассказать австрийцам о Кыргызстане и его народе.
Она посетила Кыргызстан в 2015 году и планировала провести в стране всего несколько недель, но вдохновленная народом и природой страны, она решила остаться и написать свой роман. За это время она успела побывать почти в каждом регионе страны.
Эммингер вдохновилась чтением эпоса «Манас» и произведениями Чынгыза Айтматова.
Джусупов поблагодарил писательницу и пообещал оказать содействие в популяризации произведения на территории Австрии и Кыргызстана.
Даниэла Эммингер — автор пяти книг и лауреат нескольких литературных премий.
Фото: Oesterreichischer Buchpreis
По теме:
- Маленький тираж и большие расходы: Каково быть писателем в Кыргызстане
- «Читающий Эркиндик»: Возвращение любви к чтению
- «Бартер книг». Как в Оше пытаются бороться с нехваткой учебников