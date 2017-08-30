Сотрудники патрульной милиции нашли парней, которые прокатились на высокой скорости на крыше автомобиля. Водителя оштрафовали на три тысячи сомов, а с родителями других героев видео, которые ехали на крыше, провели профилактическую беседу.

В пресс-службе УВД Ошской области сообщили, что парни, которые катались на крыше автомобиля, оказались жителями Алайского района Ошской области

По данным милиции, водителя автомобиля оштрафовали на три тысячи сомов.

«Остальные ребята — герои видео — студенты. Они поступили в столичные вузы и находятся в Бишкеке. Мы выяснили их местожительство, провели с родителями ребят профилактическую беседу», — сообщили в пресс-службе УВД.

Видео этого инцидента опубликовали в сообществе OMKS 21 августа. На видео запечатлено, как молодой парень едет на крыше машины, а другие наполовину высовываются из окон. При этом спидометр автомобиля показывает скорость около 90 километров в час.

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