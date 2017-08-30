Ошская милиция сообщила, что задержала 20-летнего парня, воевавшего в Сирии. При обыске в доме задержанного милиционеры обнаружили оружие, а также диски и флеш-накопители с материалами «экстремистского характера».

По данным пресс-службы УВД Оша, 20-летний парень уехал в Сирию в августе 2016 года. По версии следствия, молодой человек сразу же вступил в ряды террористической группировки «Жамаат Таухид валь-Джихад». Молодой человек назвался Мустафой и принимал участие в боевых действиях против сирийской армии.

В июне 2017 года он вернулся в Кыргызстан, спустя месяц его задержали. После проведенного обыска в доме задержанного нашли цифровые накопители с материалами «экстремистского» содержания, а также оружие.

«В его комнате нашли компьютер, с помощью которого он выходил на связь с террористической организацией, сим-карту с турецким номером, 32 диска и флеш-карту, содержащие материалы экстремистского характера. В бане за стиральной машиной обнаружен обрез ИЖ-58 20-го калибра», — говорится в сообщении УВД.

Задержанного водворили в ИВС. Милиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконное изготовление и ремонт оружия».

Согласно Уголовному кодексу Кыргызстана, за участие в вооруженных конфликтах на территории другого государства грозит наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.

По данным МВД, более 500 граждан Кыргызстана воюют на территории Сирии на стороне Исламского государства и других группировок.

Фото: Flickr

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