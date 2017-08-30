В Кеминском районе наклейки, подтверждающие уплату транспортного налога продавали за 20 сом. В Государственной налоговой службе пообещали принять меры, поскольку такие наклейки должны выдаваться бесплатно.

Пользователь фэйсбука Алмаз Дуйшеналиев опубликовал видео, в котором люди стоят в очереди и ругаются с представителями налоговой службы. Они возмущаются из-за того, что их заставляют купить наклейку об уплате транспортного налога за 20 сомов.

Беспредел со стороны ГНС Кеминского района!Оплатив налог на транспорт в банк, пришел получить коришок на автомобиль в ГНС и столкнулся такой ситуацией что все плательщики возмущались из за того что за коришок еще надо платить 20 сом. Деньги уходили минуя кассы прямо в ящик тумбочки. Сотрудники всем обязали платит, сумма не большая 20 сом за машину, но учитывая что в Кемине примерно 40000 машин это сумма довольно большая, думаю это не только в Кеминском районе это наверно по всем районам. Я очень надеюсь что руководства примет все необходимые меры что бы присечь коррупционную схему налоговиков. Posted by Алмаз Дуйшеналиев on Tuesday, August 29, 2017

«Деньги уходили, минуя кассу, прямо в ящик тумбочки. Сотрудники всех обязали платить. Сумма небольшая 20 сом за машину, но учитывая что в Кемине примерно 40 тысяч машин — это сумма довольно большая […] Я очень надеюсь, что руководство примет все необходимые меры, чтобы пресечь коррупционную схему налоговиков», — написал Дуйшеналиев.

В пресс-службе налоговой сообщили журналисту Kloop.kg, что в ведомстве уже осведомлены о ситуации в Кеминском районе.

«Будет совещание и на нем будут решать как с ними поступить. В сложившейся ситуации будут разбираться, потому что эти наклейки должны выдаваться бесплатно», — сказали в пресс-службе.

В ближайшее время руководство примет меры в отношении сотрудников ведомства.

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