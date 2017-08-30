Президент Алмазбек Атамбаев считает, что опасность представляет именно финансовый ресурс, который имеется у кандидатов на выборах. Кандидата на пост президента от провластной СДПК Сооронбая Жээнбекова уже неоднократно обвиняли в использовании административного ресурса.

Атамбаев заявил, выступая на церемонии открытия энергоблоков бишкекской ТЭЦ, что на выборах президента стоит бояться не административного ресурса, а финансового, потому что «именно он зайдет с избирателем в кабинку».

«И эти деньги раздадут те люди, которые кричат об административном ресурсе», — сказал Атамбаев.

По его словам, люди, которые говорят об использовании административного ресурса в преддверии выборов президента, хотят «под каким-то поводом дестабилизировать ситуацию в стране после 15 октября». Президент сказал, что не допустит дестабилизации в стране.

«Я хочу предупредить, я до 1 декабря президент этой страны. И мне времени хватит всех, кто будет пытаться снова нашу страну привести к смуте, очень жестко наказать», — сказал он.

Ранее кандидата на пост президента от провластной СДПК Сооронбая Жээнбекова обвиняли в «использовании административного ресурса» другие кандидаты в президенты — Темир Сариев и Рита Карасартова. Однако ЦИК не нашел нарушений в действиях Жээнбекова.

Ранее Атамбаев поддержал кандидатуру Жээнбекова, назвав его «честным человеком» и «хорошим выбором» для Кыргызстана.

Жээнбеков покинул пост премьер-министра для того, чтобы «обеспечить равные возможности» на президентских выборах.

Однако, на должность главы кабмина назначили бывшего руководителя администрации президента Сапара Исакова, которого называют «правой рукой» Атамбаев.

Парламентская фракция «Республика — Ата-Журт» опасалась, что назначение Исакова может повлиять на исход президентских выборов.

Однако сам Сапар Исаков заверил депутатов на внеочередном заседании парламента, что будет добиваться проведения честных выборов,.

Президентские выборы пройдут 15 октября.

Фото: «Кабар»

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