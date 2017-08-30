Патрульная милиция задержала водителя, который припарковал машину прямо на остановке. Водителя оштрафовали на 1000 сомов.

Пресс-секретарь Патрульной милиции по Бишкеку Медер Шабданов сообщил в интервью Kloop.kg, что водителя наказали за парковку в неположенном месте на 1000 сомов.

Ранее пользователь «Фейсбука» Азат Молдобаев опубликовал фото, на котором изображен автомобиль, припаркованный на остановке на пересечении проспекта Чуй и улицы Фучика.

«Я, конечно, все понимаю: в последние жаркие дни хочется свое авто в тенек поставить, но это, мне кажется, уже край наглости и бескультурья. Остановка прямо на остановке. И плевать на все и на всех. Патрульная милиция, прошу принять меры в отношении данного водителя!» — написал он.

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