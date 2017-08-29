Как жена влиятельного сотрудника ДПС зарабатывает на штрафстоянке

Частная штрафстоянка, которая сотрудничает с патрульной милицией Бишкека, связана с бывшим заместителем начальника Дорожно-патрульной службы. Его жена с 2012 года получает деньги с каждого автомобиля на стоянке.
Штрафстоянка, о которой идет речь, находится возле Управления патрульной милиции (УПМ) Бишкека по улице Карадарьинской. На эту штрафстоянку в порядке закона отвозят автомобили, попавшие в ДТП или под арест.
Редакция Kloop.kg узнала, что стоянка принадлежит Жыпаре Дуйшоналиевой — это подтверждает выписка из Департамента регистрации прав на недвижимое имущество.
В августе 2012 года Дуйшоналиева получила эту землю в аренду от мэрии Бишкека на пять лет. Договор аренды истекает в 2017 году, но, по информации УПМ, владелица парковки уже договорилась о продлении аренды.
Муж Дуйшоналиевой — Нурбек Молдогазиев, который в 2016 году исполнял обязанности главы Дорожно-патрульной службы (ДПС), а до этого был заместителем начальника.
После преобразования ДПС в УПМ он потерял высокий пост, но остался в качестве старшего инспектора — всего в системе патрульной милиции Молдогазиев работает, как минимум, с 2009 года.
По словам сотрудника штрафстоянки, парковкой фактически управляет сам Молдогазиев, а не его жена — и это несмотря на то, что квитанции за принудительное пользование стоянкой выписаны на «частного предпринимателя Дуйшоналиеву».
«Он [Молдогазиев] хозяин этой стоянки, это его частная стоянка. Он здесь командует», — сказал Kloop.kg сотрудник штрафстоянки.
Охранник также сказал, что Молдогазиев иногда по вечерам приезжает на стоянку, чтобы проверить, как идет работа.
Спор из-за тарифа
Всего штрафстоянка вмещает около 120 машин. Как только автомобиль попадает на неё, за каждый день простоя легкового транспорта вы будете платить 100 сомов — это в два-три раза выше среднего тарифа по Бишкеку. Такой тариф действует на всех штрафстоянках, которые использует ГУПМ: и на государственных, и на частных.
Машина будет находиться на стоянке до разрешения конфликта — это может занять от пары дней до нескольких месяцев из-за бюрократичности процедур и продолжительности разбирательств.
Таким образом, если судебный процесс по ДТП продолжался, например, в течение месяца, и ваша машина все это время была на штрафстоянке, то вы заплатите 3000 сомов.
Всего штрафстоянка приносит владельцам примерно 360 тысяч сомов в месяц. Дорожный активист Айбек Баратов считает, что тариф в 100 сомов в сутки — это слишком дорого для государственного органа.
«Проблема в том, что они берут деньги и берут дорого — 100 сомов […] Так получается, что государственный орган и его представители наживаются, грубо говоря, на проблемах граждан», — говорит Баратов.
Всего ГУПМ сейчас использует четыре штрафстоянки в Бишкеке — одну государственную и три частные. Со всеми частными стоянками заключен договор, по которому чистая прибыль делится пополам между владельцем парковки и государственным предприятием «Центр технического назначения» при ГУПМ.
Начальник «Центра технического назначения» Алмазбек Дуйшеев считает, что 100 сомов в сутки — приемлемый тариф, так как «работа очень напряженная».
«В основном, попадают машины после дорожно-транспортных происшествий, то есть мы отвечаем за сохранность. Приехала машина, опись делаем, полностью такую же он забирает. Работа очень напряженная, работаем с пьяными водителями. То есть, там заложена полностью в расчете заработная плата, свет, обслуживание видеосистем», — говорит он.
Дуйшеев отмечает, что основная причина работы с частными предпринимателями — обеспечить оптимизацию работы инспекторов, чтобы они могли поставить машину на штрафстоянку в кратчайшие сроки.
«Основная задача — не получение прибыли, а чтобы стоянки были и функционировали […] У нас нет своих стоянок и мы вынуждены заключать договора с индивидуальными предпринимателями», — уверяет он.
«Жена — бывшая, конфликта интересов нет»
Сам Молдогазиев опровергает, что контролирует штрафстоянку и подчеркивает, что она принадлежит его бывшей жене, с которой, по его словам, они официально развелись в 2015 году.
Молдогазиев не отрицает, что в 2012 году он работал в ДПС, но не считает, что в этом есть конфликт интересов или какое-либо нарушение закона.
«Какие интересы здесь могут быть? Она [жена] выиграла этот участок на основании конкурса […] У нас развод давно был, но официально развелись года два назад», — сказал он журналисту Kloop.kg.
Сотрудник пресс-службы ГУПМ Медер Шабданов уверяет, что сейчас работа Молдогазиева никак не соприкасается со штрафстоянками.
«Сейчас он никакого влияния на эту стоянку не имеет. Он — старший инспектор совсем другого отдела. Стоянки не входят в его компетенцию», — сказал он.
Тем не менее, Дуйшоналиева владела штрафстоянкой до развода, а Молдогазиев работал в системе ДПС, как минимум, с 2009 года.
Министерство внутренних дел отказалось предоставлять информацию о биографии Молдогазиева — о том, какую должность он занимал в 2012 году, когда его жена получила в аренду землю под штрафстоянку. В МВД сослались на секретность этой информации.
Однако точно известно, что в 2015 году Молдогазиев уже был заместителем начальника ДПС, а в следующем году исполнял обязанности начальника службы до тех пор, пока её не преобразовали.
«Жена не бывшая, конфликт интересов есть»
Несмотря на то, что Молдогазиев говорит о разводе, он и Дуйшоналиева все еще прописаны в одном доме и проживают вместе. Об этом говорят опрошенные соседи и выписка из налоговой.
Сама Жыпара Дуйшоналиева говорит, что все еще состоит в браке с Молдогазиевым и живет вместе с ним — она подтвердила это, когда журналист Kloop.kg представилась доставщицей писем.
Но бывший замначальника ДПС настаивает, что не живет вместе со своей женой.
«Да, прописаны [в одном доме], еще не выписался. Это ошибка, мало ли что говорят соседи», — уверяет он.
Юрист партнерской группы «Прецедент» Ильяна Жедигерова видит конфликт интересов в ситуации со штрафстоянкой, даже если Молдогазиев состоит в разводе с Дуйшоналиевой, потому что его жена взяла стоянку в аренду, находясь с ним в браке.
По словам Жедигеровой, это противоречит статье 43 закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе». Согласно этой статье, конфликт интересов возникает, если интересы служащего могут повлиять на исполнение его обязанностей и привести к нарушению закона.
«Обоснованно считать, что раз они состояли в браке в период получения участка в аренду, значит, последующие доходы от бизнеса — это их совместная собственность до момента развода. Потенциальный интерес к этим доходам и мог оказать влияние на исполнение Молдогазиевым своих обязанностей и привести к нарушению закона», — говорит юрист.
Служба собственной безопасности МВД сообщила Kloop.kg, что готова начать расследование ситуации, если к ним поступит заявление в отношении Молдогазиева.
Редактор: Эльдияр Арыкбаев