Как жена влиятельного сотрудника ДПС зарабатывает на штрафстоянке

Штрафстоянка, о которой идет речь, находится возле Управления патрульной милиции (УПМ) Бишкека по улице Карадарьинской. На эту штрафстоянку в порядке закона отвозят автомобили, попавшие в ДТП или под арест.

Редакция Kloop.kg узнала, что стоянка принадлежит Жыпаре Дуйшоналиевой — это подтверждает выписка из Департамента регистрации прав на недвижимое имущество.

В августе 2012 года Дуйшоналиева получила эту землю в аренду от мэрии Бишкека на пять лет. Договор аренды истекает в 2017 году, но, по информации УПМ, владелица парковки уже договорилась о продлении аренды.