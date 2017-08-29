Обозреватель издания 24.kg Кабай Карабеков написал, что кандидат в президенты и депутат от партии «Онугуу — Прогресс» Бакыт Торобаев способствовал назначению Сапара Исакова премьер-министром, договорившись с остальными фракциями. Сам Торобаев это отрицает.

Статья вышла 28 августа в издании 24.kg под заголовком «Предвыборные ходы СДПК. Торг вполне уместен». В нёй Карабеков пишет, что Торобаеву предложили должность спикера парламента в обмен на поддержку Сапара Исакова в качестве премьер-министра.

Автор ссылается на то, что за день до своего назначения Исаков встречался с Торобаевым и обговаривал с ним возможность поддержки своей кандидатуры. После Исакова, по информации Карабекова, с Торобаевым дважды встретился советник президента Икрамжан Илмиянов.

После переговоров с чиновниками из администрации президента Торобаев поговорил со своими однопартийцами из «Онугуу — Прогресса» и объявил, что они должны поддержать кандидатуру Исакова на пост премьера-министра, пишет Карабеков.

По информации автора, такой шаг Торобаева шел вразрез с планами фракций «Республика — Ата-Журт», «Ата Мекен» и «Кыргызстан», которые были критически настроены в отношении Исакова на посту премьер-министра.

«Затем Бакыт Торобаев встретился с [лидерами фракций “Республики — Ата-Журт” и “Кыргызстан”] Омурбеком Бабановым и Канатом Исаевым, которым “по-мужски” объяснил, что их прежние договоренности за эту ночь утратили силу, и его фракция проголосует за кандидатуру, представленную коалицией большинства», — пишет Карабеков.

Исаев подтвердил 24.kg, что Торобаев встречался с ним, и сказал, что «не ожидал такого хода от него». «Планы им пришлось корректировать по ходу сессии, когда выяснилось, что голосов депутатов от “РАЖ”, “Кыргызстана” и “Ата Мекена” не хватит, чтобы остановить движение к креслу премьера ставленника “Белого дома”», — пишет автор.

Торобаев: это «информационный слив»

Пресс-служба «Онугуу-Прогресс» в тот же день опровергла корреспондентам Kloop.kg содержание этой статьи, но отказалась давать подробные комментарии, сославшись на то, что ответ будет позже. Сам Торобаев отказался разговаривать с корреспондентом Kloop.kg, когда с ним пытались связаться для комментариев.

На следующий день Торобаев опроверг эту информацию в интервью изданию 24.kg. Он полностью опроверг свою причастность к назначению Исакова на должность премьер-министра и назвал это «информационным сливом» против него.

«Я со всей ответственностью заявляю, что никаких договоренностей по поддержке или голосованию против Сапара Исакова у меня ни с кем не было. Да, я встречался со всеми политическими субъектами. Так было всегда, это нормальный парламентский процесс», — сказал Торобаев.

Он также опроверг то, что ему предлагали должность спикера парламента в обмен на поддержку Исакова.

«Об этом речи не было. Меня просили, чтобы фракция «Онугуу — Прогресс» поддержала кандидатуру Сапара Исакова и его программу. Окончательное решение мы приняли на заседании фракции», — ответил Торобаев.

По его словам, «Онугуу-Прогресс» полностью поддержала Сапара Исакова, потому что решила дать ему «политический аванс».

Назначение Сапара Исакова

40-летний Сапар Исаков стал 25 августа премьер-министром Кыргызстана, когда его большинством голосов поддержали депутаты парламента. До этого он занимал должность главы администрации президента Алмазбека Атамбаева.

Исакова на посту премьер-министра поддержало большинство фракций парламента, кроме половины депутатов «Ата Мекена». 97 народных избранников проголосовали за его кандидатуру и только 6 — против.

За день до голосования против Сапара Исакова выступала вторая по величине фракция «Республика — Ата-Журт» Омурбека Бабанова, который выдвигается на президентских выборах.

«Республика — Ата-Журт» опасалась, что назначение Исакова может повлиять на исход грядущих выборов, на которых баллотируется в качестве кандидата от СДПК бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Однако сам Сапар Исаков заверил депутатов на внеочередном заседании парламента, что будет добиваться проведения честных выборов, а приоритет в программе правительства — это «Таза Коом», проект по модернизации и повышению качества жизни.

Соавторы: Александра Титова, Эльдияр Арыкбаев

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