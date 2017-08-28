Президент Алмазбек Атамбаев назвал недавно назначенного премьер-министра Сапара Исакова «джигитом, которого он сам воспитал». Атамбаев также заявил, что «верит» в новое правительство.

Атамбаев заявил об этом на встрече с родственниками погибших и пострадавшими в результате схода оползней в Узгенском районе Ошской области.

«Премьер-министром стал молодой джигит, которого я сам воспитал. В Правительство пришли молодые. Я верю, они пойдут по начатому мной пути. Они будут следить, чтобы незавершенные дела завершились», — сказал он.

Атамбаев неоднократно называл Сапара Исакова своей «правой рукой».

Исакова назначили на пост премьер-министра 25 августа. Он заменил на этом посту Сооронбая Жээнбекова, который подал в отставку из-за участия в президентских выборах.

В последний год Исаков продвинулся по карьерной лестнице — в конце января он занял пост первого заместителя руководителя аппарата президента, покинув должность заведующего отделом внешней политики этого же ведомства.

Уже в марте 2017 года президент назначил его руководителем аппарата главы государства.

До того как Атамбаев стал президентом, Исаков работал с сыном свергнутого президента Курманбека Бакиева Максимом. Он был руководитель службы коммуникаций в Центральном агентстве по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ), которым руководили Бакиевы.

Сразу после революции 2010 года Исаков начал работать в пришедшем к власти Временном правительстве.

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