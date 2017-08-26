Президент Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Сапара Исакова премьер-министром и утвердил новый состав кабинета министров.

Парламент одобрил Сапара Исакова премьер-министром. Как это было

Атамбаев подписал указ 26 августа — Сапар Исаков стал премьер-министром, покинув должность руководителя администрации президента.

Также Атамбаев утвердил предложенный Исаковым новый состав правительства.

Ранее, 25 августа, на заседании коалиции большинства также одобрили кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра.

Он презентовал депутатам свою программу по развитию и проведению реформ, которая за месяц «решит все проблемы страны».



Кто такой Сапар Исаков?

Сапар Исаков — экс-руководитель администрации президента Алмазбека Атамбаева. Его нередко называли «правой рукой» президента и одним из его доверенных лиц.

До января 2017 года он был первым замглавы администрации президента, до этого пять лет возглавлял там же отдел внешней политики. Уже в марте 2017 года Исакова повысили до главы аппарата президента вместо Фарида Ниязова.

До начала президентских выборов Исакова называли одним из возможных кандидатов на пост главы государства, однако он опроверг эти слова, заявив, что не намерен баллотироваться в президенты.

За полтора месяца до президентских выборов, 22 августа, с поста премьер-министра ушел Сооронбай Жээнбеков, чтобы участвовать в президентских выборах от СДПК.

Через несколько дней Омуркулов заявил, что фракция выдвигает на пост премьер-министра 40-летнего Сапара Исакова.

Сразу же после заявления Омуркулова в сети появилось компрометирующее видео об Исакове, информацию в котором он опроверг и назвал его «заказом одного из кандидатов в президенты».

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