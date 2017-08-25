На заседании коалиции большинства одобрили кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра и предложенный им состав и программу правительства.

Парламентская коалиция большинства 25 августа поддержала Исакова в качестве кандидата на пост главы правительства. Он презентовал депутатам свою программу по развитию и проведению реформ, а также новый состав правительства.

Исаков не стал полностью озвучивать свою программу, однако отметил, что она готовилась за месяц и «решит все проблемы страны».

«Программа была разработана, чтобы ее смог понять каждый гражданин и разделил ее на две части. Мы писали в соответствии с поручением президента и написали Стратегию развития Кыргызстана на 2020-2040 годы. Она призвана решить все проблемы страны», — сказал Исаков в своем выступлении.

Коалиция большинства, куда входят фракции СДПК, «Кыргызстан» и «Бир Бол», рассмотрела структуру и новый состав правительства, предлагаемые Сапаром Исаковым.

Как выглядит состав правительства Сапара Исакова:

Премьер-министр – Сапар Исаков;

Первый вице-премьер-министр – Толкунбек Абдыгулов;

Вице-премьер-министр по экономическим вопросам – Дуйшенбек Зилалиев ;

Вице-премьер-министр по вопросам безопасности – Темир Джумакадыров ;

Вице-премьер-министр по социальным вопросам – Чолпон Султанбекова;

Министр экономики – Артем Новиков;

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования – Улан Рыскулов;

Председатель Государственного агентства связи – Нурбек Абасканов;

Руководитель аппарата правительства – Нурханбек Момуналиев;

Кто остается в прежней должности:

Министерство финансов – Адылбек Касымалиев

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации – Нурбек Мурашев

Министерство транспорта и дорог – Жамшитбек Калилов

Министерство образования и науки – Гульмира Кудайбердиева

Министерство юстиции – Уран Ахметов

Министерство иностранных дел – Эрлан Абдылдаев

Министерство внутренних дел – Улан Исраилов

Министерство чрезвычайных ситуаций – Кубатбек Боронов

Министерство культуры, информации и туризма – Туголбай Казаков

Министерство здравоохранения – Талантбек Батыралиев

Министерство труда и социального развития – Таалайкул Исакунова

Госкомитет по делам обороны – Мирбек Касымкулов

Государственный комитет национальной безопасности – Абдиль Сегизбаев

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