На заседании коалиции большинства одобрили кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра и предложенный им состав и программу правительства.
Парламентская коалиция большинства 25 августа поддержала Исакова в качестве кандидата на пост главы правительства. Он презентовал депутатам свою программу по развитию и проведению реформ, а также новый состав правительства.
Исаков не стал полностью озвучивать свою программу, однако отметил, что она готовилась за месяц и «решит все проблемы страны».
«Программа была разработана, чтобы ее смог понять каждый гражданин и разделил ее на две части. Мы писали в соответствии с поручением президента и написали Стратегию развития Кыргызстана на 2020-2040 годы. Она призвана решить все проблемы страны», — сказал Исаков в своем выступлении.
Коалиция большинства, куда входят фракции СДПК, «Кыргызстан» и «Бир Бол», рассмотрела структуру и новый состав правительства, предлагаемые Сапаром Исаковым.
Как выглядит состав правительства Сапара Исакова:
- Премьер-министр – Сапар Исаков;
- Первый вице-премьер-министр – Толкунбек Абдыгулов;
- Вице-премьер-министр по экономическим вопросам – Дуйшенбек Зилалиев ;
- Вице-премьер-министр по вопросам безопасности – Темир Джумакадыров ;
- Вице-премьер-министр по социальным вопросам – Чолпон Султанбекова;
- Министр экономики – Артем Новиков;
- Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования – Улан Рыскулов;
- Председатель Государственного агентства связи – Нурбек Абасканов;
- Руководитель аппарата правительства – Нурханбек Момуналиев;
Кто остается в прежней должности:
- Министерство финансов – Адылбек Касымалиев
- Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации – Нурбек Мурашев
- Министерство транспорта и дорог – Жамшитбек Калилов
- Министерство образования и науки – Гульмира Кудайбердиева
- Министерство юстиции – Уран Ахметов
- Министерство иностранных дел – Эрлан Абдылдаев
- Министерство внутренних дел – Улан Исраилов
- Министерство чрезвычайных ситуаций – Кубатбек Боронов
- Министерство культуры, информации и туризма – Туголбай Казаков
- Министерство здравоохранения – Талантбек Батыралиев
- Министерство труда и социального развития – Таалайкул Исакунова
- Госкомитет по делам обороны – Мирбек Касымкулов
- Государственный комитет национальной безопасности – Абдиль Сегизбаев
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