На заседании коалиции большинства одобрили кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра и предложенный им состав и программу правительства.

Парламентская коалиция большинства 25 августа поддержала Исакова в качестве кандидата на пост главы правительства. Он презентовал депутатам свою программу по развитию и проведению реформ, а также новый состав правительства.

Исаков не стал полностью озвучивать свою программу, однако отметил, что она готовилась за месяц и «решит все проблемы страны».

«Программа была разработана, чтобы ее смог понять каждый гражданин и разделил ее на две части. Мы писали в соответствии с поручением президента и написали Стратегию развития Кыргызстана на 2020-2040 годы. Она призвана решить все проблемы страны», — сказал Исаков в своем выступлении.

Коалиция большинства, куда входят фракции СДПК, «Кыргызстан» и «Бир Бол», рассмотрела структуру и новый состав правительства, предлагаемые Сапаром Исаковым.

Как выглядит состав правительства Сапара Исакова:

  • Премьер-министр – Сапар Исаков;
  • Первый вице-премьер-министр – Толкунбек Абдыгулов;
  • Вице-премьер-министр по экономическим вопросам – Дуйшенбек Зилалиев ;
  • Вице-премьер-министр по вопросам безопасности – Темир Джумакадыров ;
  • Вице-премьер-министр по социальным вопросам – Чолпон Султанбекова;
  • Министр экономики – Артем Новиков;
  • Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования – Улан Рыскулов;
  • Председатель Государственного агентства связи – Нурбек Абасканов;
  • Руководитель аппарата правительства – Нурханбек Момуналиев;

Кто остается в прежней должности:

  • Министерство финансов – Адылбек Касымалиев
  • Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации – Нурбек Мурашев
  • Министерство транспорта и дорог – Жамшитбек Калилов
  • Министерство образования и науки – Гульмира Кудайбердиева
  • Министерство юстиции – Уран Ахметов
  • Министерство иностранных дел – Эрлан Абдылдаев
  • Министерство внутренних дел – Улан Исраилов
  • Министерство чрезвычайных ситуаций – Кубатбек Боронов
  • Министерство культуры, информации и туризма – Туголбай Казаков
  • Министерство здравоохранения – Талантбек Батыралиев
  • Министерство труда и социального развития – Таалайкул Исакунова
  • Госкомитет по делам обороны – Мирбек Касымкулов
  • Государственный комитет национальной безопасности – Абдиль Сегизбаев

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