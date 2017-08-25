Межрайонный суд Бишкека отказал жителям улицы Токтоналиева в претензиях против городских властей. Жители недовольны тем, что из-за расширения дороги и вырубки деревьев сократилась пешеходная часть улицы.

Суд вынес свое решение 24 августа — он признал действия мэрии на улице Токтоналиева (бывшая Душанбинская) законными. Ранее городские власти вырубили деревья и расширили проезжую часть на этой улице.

Жители из ТСЖ «Зорюшка» пожаловались на то, что терпят неудобства из-за расширения дороги, потому что пешеходная часть существенно сократилась.

Они предоставили суду видео, на котором показали, что новые линии электропередач выходят на «красную линию» — жители опасаются, что они могут упасть на их дома, в случае аварии.

«Пешеходная часть уменьшена до полуметра. Где ходить, нам не понятно», — сказала жительница Ольга Усманова.

Адвокат жителей сказала, что «ожидала» подобное решение суда. По её словам, ТСЖ «Зорюшка» будет писать заявление в прокуратуру и обратится к китайским инвесторам, на чьи деньги проходит реконструкция дороги.

Мэрия Бишкека на заседании в свою очередь пообещала компенсацию местным жителям в виде посадки новых зеленых насаждений.

Городские власти 2 июня начали рубить деревья по улице Токтоналиева для расширения дороги.

Вырубка вызвала протест со стороны местных жителей и экологов, которые пытались остановить снос зеленых насаждений. Однако, несмотря на возмущения, власти срубили 143 дерева и начали расширять проезжую часть.

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