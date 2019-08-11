Видео: Snoring Cat Live, дата публикации: 8 августа 2019 год



8 августа на видеохостинге Youtube появилось видео, на котором жители улицы Токтоналиева сносят жестяной забор, установленный на спортивной площадке и сквере «Слоники». Рассказываем, почему жители были вынуждены пойти на это и сколько лет они пытались отстоять детские площадки мирно и через суд.

Высотка вместо детской площадки

Строительные компании «Онурхан» и TS-Group хотят построить на месте площадок высотку. Жители улицы Токтоналиева уже с 2016 года всеми законными способами борются с застройщиками, протестуют, подают в суд, стоят с плакатами у мэрии, защищают детские площадки от стройтехники.

Мэрия Бишкека встала на сторону местных жителей и обещала отстоять игровые площадки, но городская прокуратура не смогла добиться отмены старого постановления о выдаче земли в аренду.

3 августа застройщики пытались начать строительные работы на детских площадках — они проделывали подобное не раз с 2016 года, успели поставить вагончик в сквере «Слоники», убрать и демонтировать некоторые элементы на спортивной площадке и незаконно вырубить часть деревьев — раньше у сквера была небольшая роща. Местные жители как и раньше вызвали милицию и попытались противостоять строителям.

7 августа строительная компания «Онурхан» снова приступила к сносу площадки, и между строителями и местными жителями разгорелся конфликт. Представитель компании даже обвинил местную жительницу в нападении.

Мэрия все также поддерживает местных жителей и утверждает, что будет бороться за сквер и спортивную площадку, но на сторону застройщика встали «суд, Госрегистр и Госэкотехинспекция».

Это не мы! Это госорган под названием госэкотехинспекция! Но будем бороться! pic.twitter.com/rWDFCu0Bb5 — Мэрия города Бишкек (@bishkekcityhall) August 7, 2019

Ложь для журналистов

Глава «Онурхана» Айбек Мамасейитов подтвердил, что компания TS-Group намерена застроить площадку. Но в TS-Group не дают комментариев.

Но два года назад, в январе 2017 года TS-Group убеждала журналистов «Клоопа» в том, что не собирается сносить сквер и площадку, а лишь планирует реконструировать. Правда, когда «Клооп» позвонил под видом клиента, ее специалисты сообщили, что компания планирует снести площадку в течение двух месяцев для строительства высотки.

«Слоники»

Территория парка и арт-объект, и детская площадка одновременно. Фото: Дмитрий Мотинов



«Слоники» — это сквер со статуями животных. Долгое время он был заброшен, но в 2015 году был отреставрирован фондом «Городские инициативы» и там снова стали играть дети. Раньше у сквера был «близнец» — аналогичный сквер в паре сотен метров, от «Слоников» его отделяло небольшое кафе. Этот сквер был был сначала малозаметен из-за окружающей растительности, а потом уничтожен, и его территория, также как и территория кафе, была отдана под строительство высотки.

«Слоники» — это лишь часть детской зоны на Токтоналиева. Детская зона — это сквер со статуями животных, спортивная площадка, роща и детская площадка с горками и качелями. Это самая большая игровая зона в округе и сюда приходят играть дети с десятков местных хрущевок, у большинства из которых нет безопасных игровых зон во дворе.